Абаскаля спас бывший игрок ЦСКА. «Спартак» ушел от поражения в дерби с армейцами

«Спартак» на своем поле сыграл вничью с ЦСКА (2:2) в матче 11‑го тура РПЛ. В составе «красно‑белых» мяч забил Квинси Промес (39), а в компенсированное ко второму тайму время отличился Хесус Медина. За ЦСКА дубль оформил защитник Милан Гайич (31, 61), которому дважды ассистировал Иван Обляков. «Красно‑белые» с 17 очками идут на шестом месте в таблице РПЛ, а ЦСКА занимает седьмую строчку с таким же количеством очков.

«Спартак» без Соболева

Автор Sportbox.ru Денис Петров изучает стартовые составы, которые выбрали тренеры обеих команд на главное столичное дерби.

«Главным хайлайтом предыдущего дерби стала неприличная пантомима в исполнении Александра Соболева, повторенная затем Виллианом Рошей. Оба в итоге получили по красной карточке. Дуэль спартаковского нападающего и армейского защитника должна была добавить красок воскресной игре, но Соболев самоустранился, получив в предыдущем туре четвертое в сезоне предупреждение.

Отсутствие основного форварда добавило проблем Абаскалю, который и без того никак не может определиться с оптимальным сочетанием. В распоряжении тренера оставался только один центральный нападающий Мелешин, но выпускать его в старте испанец не решился. Был еще смелый вариант с 19-летним гигантом Артемом Быковским (196 см), штампующим голы за спартаковскую молодежку. Его Абаскаль не включил даже в заявку на игру, решив сыграть без классического форварда.

До игры предполагалось, что на острие будет отправлен Квинси Промес — автор победного дубля в майском дерби, но тот чаще появлялся на своем любимом левом фланге. Впереди же чаще оказывался Медина, лишь третий раз в сезоне вышедший в старте в матче РПЛ. Выбор тройки центральных полузащитников вновь вызывал вопросы: на своих местах остались провалившие игру с "Крыльями" Мозес и Мартинс, а вот Зобнин в этот раз уступил место на поле Пруцеву.

Календарь и таблица РПЛ

Выбор Федотова был более предсказуем. Отсутствие Заболотного в стартовом составе означало, что ставка в атаке будет делаться на быстрые комбинации с участием техничной троицы Чалов-Обляков-Файзуллаев. Мухин же вновь, как и в двух предыдущих матчах чемпионата, отправился на позицию правого центрального защитника в помощь к бразильцам Роше и Мойзесу».

Гильермо Абаскаль главный тренер «Спартака» Матч очень медленный. Мы тормозили игру, хотя при нашем владении должны были двигать мяч намного быстрее. Позволяли сопернику переводить игру с фланга на фланг, закрывали возможности для наших вертикальных передач. Ошибались и в прессинге, трижды могли остановить игрока ЦСКА, но не сделали этого, в результате они забили первый мяч. В конце матча команда верила в удачу и добилась ничьей. Говорил до матча: определяющим будет не столько владение, сколько скорость действий. Это дерби. Конечно, можно играть лучше, есть где прибавлять. Но мы дважды уступали и отыгрались, у нас есть характер и менталитет. Надо исправить ошибку и идти дальше.

Пешеход Мозес

Автор «Спорта день за днем» Александр Макаров снова имеет серьезные вопросы по поводу выбора состава наставником «Спартака».

«Гильермо Абаскаль вновь удивил верой в Виктора Мозеса. Нигериец провалил матч предыдущего тура против "Крыльев Советов", да и в целом невзрачно выглядит в 2023 году. Болельщики плевались от его игры еще на финише предыдущего розыгрыша РПЛ, когда он не отметился ни одним результативным действием и в целом был статистом на поле. Казалось, что летом полузащитник наберет нужные кондиции и вновь выйдет на прежний уровень. Тем более он сделал дубль в товарищеском матче с "Торпедо" и забил в первом туре "Оренбургу".

Но возвращение после повреждения получается провальным. Самый опытный игрок, который и должен был повести за собой команду при общем спаде, абсолютно растворился на поле. В первом тайме дерби с ЦСКА он был худшим. Статистика это лишь подтверждает: ни одной точной длинной передачи при 5 попытках, ни одной прошедшей обводки при двух попытках, ни одного удара по воротам, 8 потерь владения, 77% точных передач, 3 заработанных фола, по 1 отбору и перехвату.

Абаскаль мог поставить Наиля Умярова, Романа Зобнина, Руслана Литвинова или Михаила Игнатова, каждому придумав роль в тройке полузащиты. Однако испанец вновь доверился техничному пешеходу Мозесу. На фоне Владимира Федотова, наоборот сделавшего ставку на скоростных подопечных, решение Абаскаля казалось убийственным. Испанец выстрелил в ногу собственной команде, практически лишив ее возможности быстро переходить из обороны в атаку. Помимо того, что у Виктора и ноги особо не бежали, показалось, что он и думать медленнее стал. Был целый ряд эпизодов, когда от него требовалось просто отдать пас в касание, чтобы нападение получило новый импульс. Но медлительность Мозеса лишала "Спартак" моментов. На скамейку Виктор отправился лишь на 58-й минуте».

Владимир Федотов Главный тренер ЦСКА Всегда главенствует результат. Непросто принять потерю очков. Но вы верно отметили сумасшедший настрой и полнейшую самоотдачу. Плюс проявленное всей командой мастерство. Конечно, нужно было раньше все это заканчивать. И при 1:0, и при 2:1 мы имели много моментов, но не смогли забить. Но команда грамотно прессинговала, мы лишили соперника зон для быстрых атак. Ничья, но отношение к делу будет двигать нас вперед. Мухин получил повреждение — у него спазм. Поле было вязкое, сырое — это дополнительная нагрузка и объем для футболиста. Думаю, Обляков и Чалов много работали, когда потребовалась свежая кровь, мы ее дали. Но не смогли забить.

Осторожный футбол и гол Гаича

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов отмечает не слишком агрессивное начало матча в исполнении обеих команд.

«С первых минут был осторожный футбол. Складывалось впечатление, что команды скорее боятся пропустить, чем стремятся забить. "Спартак" владел мячом, но на своей половине поля, выманивая армейцев на прессинг. ЦСКА держал линии достаточно высоко, тем не менее не увлекался — включался в отбор продуманно. Центрфорвард Чалов зачастую работал без мяча по опорнику красно-белых, инсайды оказывали давление на защитников.

"Спартак" делал ставку на использование пространства впереди за счёт скорости трио Промес — Медина — Бонгонда. Получалось так себе. Квинси начинал условным центрфорвардом, а экс-армеец правее. Первого удара пришлось ждать почти четверть часа, и нанёс его именно Медина. Но забить своей бывшей команде парагваец не сумел, просто размял Акинфеева. ЦСКА, в свою очередь, претендовал на пенальти, когда Рябчук попал рукой по лицу Келлвену. Судья Левников, очевидно, посчитал, что акцентированного удара со стороны защитника "Спартака" не было.

ЦСКА был инициативнее. В первом тайме армейцы сделали на полтора десятка больше передач на чужой трети, при счёте 0:0 пару раз здорово вскрывали опорную зону соперника за счёт Файзуллаева. И на исходе получаса команда Владимира Федотова забила. Сработало одно из интересных решений тренера — развитие атаки через продвижение вперёд Виллиана Роши. Вот и в этом эпизоде всё началось с бразильца, а завершилось классным ударом Гаича в касание. Тут на пользу красно-синим сыграло то, что левого вингбека играл правша. Не совсем понятны действия Дуарте, который сместился к игроку Бабича — Денисов страховал парагвайца, слишком заузил линию обороны, и у Гаича появилось пространство».

Федор Чалов Нападающий ЦСКА Мы сегодня хорошо играли в футбол. Заслуживали победы. Тяжело сейчас оценивать, разбирать ошибки по горячим следам. В любом случае, думаю, мы двигаемся в правильном направлении. Думаю, для болельщиков это был классный матч. Один из самых ярких в дерби. Потеря Медины? Это уже пройденный этап.

Пушка Промеса

Обозреватель «Советского Спорта» Андрей Тупиков выделяет лидера красно-белых Квинси Промеса, сумевшего сравнять счет еще до перерыва.

«"Спартак" не стал долго ждать, увеличил скорость атак, включил игру в одно касание и Промес положил в ворота Акинфеева маленький шедевр, закрутив мяч с левого флангу точно в девятку ворот гостей. Ничего не предвещало такого развития событий, хотя точка для Квинси была коронная. Не забивавший 7 матчей лидер красно-белых расчехлили свою пушку в самый нужный момент.

Первый тайм промчался незаметно. Обе команды дали жару, всем своим видом показывая, что дерби получалось вполне соответствующим статусу игры непримиримых соперников. У ЦСКА было преимущество в количестве острых контратака, "Спартак" почти ничего не создал, но волшебник из Нидерландов не впервые спасал хозяев от фиаско.

Армейцы начали второй тайм гораздо активнее подопечных Абаскаля. Больше было конкретики в перемещениям и распасовке, да и движение вперёд более слаженным. Красно-белые на фоне такого ЦСКА выглядели как-то пресно и расхлябанно. Хозяева тоже выходили в атаки, но они захлёбывались даже не у штрафной Акинфеева, а гораздо раньше».

Даниил Денисов Защитник «Спартака» Мы не забили больше, чем соперник. Если серьезно, то не хватило, наверное, мобильности, активности в атаке. В концовке два игрока ЦСКА заменялись с помощью медицинского электромобиля? Конечно, это всегда нервирует на поле, но это не повод, чтобы терять контроль. Мы показали, что можем играть до конца и сыграли вничью. Мы и в прошлом сезоне, и сейчас стараемся играть до конца, несмотря на счет. У нас получается забивать в концовке

Бомбардир Гайич и спасение Медины

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов хвалит красно-белых, сумевших собраться после второго пропущенного гола и проявить характер.

«А ЦСКА продолжил гнуть свою линию и опять выиграл стартовую половину тайма. Сперва Зделар мог забить, затем Гайич почти дотянулся до мяча, а на 60-й минуте серб все-таки оформил дубль — он забил примерно с той же точки, что и Промес. Отметим и здесь идею Федотова: Гайич — правша, который из-за кадровых сложностей ЦСКА вынужден играть по всему левому флангу как минимум до зимы, но эта позиция позволяет защитнику смещаться под правую ногу. А она у него точно не для ходьбы.

Второй пропущенный гол мобилизовал "Спартак". К тому моменту на газоне уже появился Игнатов, который формально занял место центрфорварда и имел неплохой момент на 76-й минуте. Помимо этого, красно-белые еще несколько раз подбирались к воротам Акинфеева, но им явно не хватало конкретики. До 83-й минуты, когда по воротам пробил Зиньковский, у "Спартака" не было ни одного удара за тайм.

Удивительно, но успех красно-белым принес банальный навал. На последних минутах команда Абаскаля выглядела лучше, чем на любом из отрезков матча, и все-таки выгрызла ничью. Обычная подача на Медину — и уходивший из ЦСКА со скандалом футболист еще раз огорчил армейцев. И даже сильнее, чем после трансфера. Для "Спартака" это большой эмоциональный успех, который может придать команде импульс, а для ЦСКА — громадное разочарование. Какими будут последствия этой ничьи?»

Квинси Промес Вингер «Спартака» Мы проигрывали со счетом 0:1, я получил мяч на левом краю и совершил индивидуальное действие. Думаю, все в курсе, что я способен на подобное. Удар сегодня получился что надо, сработал инстинкт. Мне удалось выйти на пространство для удара, да, это был удар без шансов для вратаря. Красивый гол, счет стал 1:1. Но я огорчен, что мы не победили. Мы играли дома, атмосфера была классная, пришло много болельщиков, так что я немного расстроен, особенно из-за второго тайма. ЦСКА вышел вперед, в итоге мы сделали все, чтобы отличиться на последней минуте. И в этом плане я рад. Но обидно, потому что мы могли рассчитывать на большее.

Абаскаль увернулся от увольнения

Автор Soccer.ru Вадим Багров считает, что наставник «Спартака» не учится на своих ошибках и только удача спасла его от поражения.

«Дело не только в результате дерби с ЦСКА, хотя это невероятно важный поединок для фанатов и руководства клуба. Рвения неслабого "Спартака", если его отдать более опытному тренеру, в нынешнем сезоне хватало для борьбы за первое место. "Краснодар" тоже не идеальный, но Ивич лучше подстраивается под соперников. А какие выводы делает Гильермо? В атаке "Спартак" сегодня не перестроился. Не хватило Соболева, но это тоже вина тренера. Отдал Бальде и Николсона, не потребовал опытного форварда для резерва. Ни в обороне, ни в атаке "Спартак" дерби не сыграл здорово.

ЦСКА в нынешнем составе не чемпионская команда, у них немало проблем и мало очков. Но даже такого соперника "Спартак" не переиграл. Конечно, "красно-белые" атаковали, но давайте смотреть на результат. После второго гола Гайича у "Спартака" всего один точный удар. Один! Акинфеев пропустил не потому, что "красно-белые" заслужили гол, создав пять моментов. Замены Абаскаля не сработали. А потом Классен навесил, а Медина забил единственным ударом "Спартака" в створ за 35 решающих минут в дерби. ЦСКА тоже точно не порадовал с мячом в концовке поединка.

В "Спартаке" могут дать Абаскалю время, если тренер пока не потерял раздевалку. Новые боссы явно боятся, что неудачная ставка на Черчесова или другого тренера направит гнев толпы лично на них. Абаскаля привела Салихова, одобрил Федун, ставка старой власти, вроде как директора стоят и смотрят со стороны, поэтому новая власть может дать испанцу время до зимы. Но разве против "Зенита", "Краснодара", "Крыльев Советов" и ЦСКА испанец показал класс? Ни одного из тренеров названых команд Гильермо не переиграл. Абаскаль шел на третье поражение подряд во всех турнирах, но ему сказочно повезло. Но такой тренер с неважным рваным футболом вряд ли удача для всего "Спартака".».

Леонид Федун Бывший владелец «Спартака» Настоящее дерби! Качество игры не лучшее, потому что обе команды сейчас не в лучшем состоянии. Но в целом дерби — огонь! Три сумасшедших и даже шальных гола — тот же Гайич никогда в жизни больше так не забьет, — плюс шикарный гол Промеса. Хорошо, что «Спартаку» удалось вырвать ничью в концовке. Для «Спартака» ничья в дерби — положительный результат. Конечно, положительный, когда спасаешь ничью на 97-й минуте. Так было бы три поражения подряд. Качество игры было на троечку с минусом. Но результат есть результат — взяли очко, прервали негативную серию. Ребята бились, молодцы.

Колхозный футбол

Обозреватель «Советского Спорта» Андрей Тупиков разочарован качеством игры, которую показали обе команды в центральном матче тура.

«Прошедшее дерби надолго запомнится болельщикам двух непримиримых коллективов. Но абстрагируясь от эмоций можно резюмировать, что при всей страсти, которая свойственна таким играм, нельзя сказать, что это матч отличался высоким качеством футбола. У команд было достаточно много брака, особенно при завершении атак, иначе ЦСКА мог не только выиграть у красно-белых, но ещё и с крупным счётом.

Ну и в целом, можно сказать, что дерби удалось. Хотя признаки того, что в этом матче решается судьба Гильермо Абаскаля витали в воздухе. Испанец вновь перетасовал состав. Команды вышла на поле без номинального форварда, которым стал Квинси Промес. Нидерландец, конечно, молодец, сравнял счёт в первом тайме, но в целом — центральная часть нападения не его позиция. Получается, что отсутствие дисквалифицированного Соболева могло стать фатальным для хозяев. Нет доверия от Гильермо второму габаритному нападающему Павлу Мелёшину, отсюда и такой скудный выбор впереди.

Есть вероятность, что ЦСКА подобное развитие главного матча тура не принесёт нужных дивидендов, а "Спартаку" наоборот, добавит прыти. Армейцы имели все шансы на победу и должны были её одерживать, но бич красно-синих в том, что они немного ещё сырые и до сих пор не научились вытягивать игры на жилах. В конце не хватило концентрации спастись от достаточно примитивного навала красно-белых. Фактор Хесуса Медины, бывшего игрока армейского клуба сработал ровно тогда, когда это было наиболее необходимо. Парагваец вообще первый игрок, который напрямую перешёл из ЦСКА в стан "Спартака", да ещё и забил решающий гол в ворота своего бывшего клуба».

Абаскаля спас характер «Спартака»

Заместитель шефа отдела футбола«Спорт-Экспресса» Леонид Волотко также считает, что поздний гол сумел спасти наставника «Спартака» от неминуемого увольнения.

«Давайте честно: ЦСКА сделал все, чтобы пошатнуть позиции Абаскаля. Я не верю, что боссы "Спартака" составили шорт-лист из кандидатов на замену спустя всего пару минут после поражения в Самаре, — так просто не делается ни в одном клубе. Но когда дальше следуют крупное поражение от "Динамо" и неудача против ЦСКА, вопрос назревает сам собой. К тому же пауза на матчи сборных идеально располагает для того, чтобы как минимум подумать над заменой. А как максимум — принять решение.

Все эти расклады казались неизбежными до 90+6-й минуты. Но мы же знаем, какая цена у дерби? Финальный навал, хаос в штрафной и символичный гол Медины — за считаные секунды "Спартак" заставил всех забыть о своем слабом футболе, внешнем давлении и, главное, шорт-листе, который всю неделю пополнялся новыми фамилиями.

Ближайшие две недели никто не будет рассуждать о потенциальной отставке Абаскаля. Есть возможность спокойно закрыться на базе, проанализировать все ошибки (а их было очень много) и подвести команду к следующему туру в принципиально новом состоянии, в первую очередь моральном. Нужно пользоваться шансом — второго камбэка в дерби (особенного такого!) может и не быть».