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    Тренер «МЮ» сравнил Онану с Шмейхелем и Де Хеа

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг сказал свое мнение по игре камерунского голкипера Андре Онаны в составе манкунианцев.

    Андре Онана
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    Андре Онана

    «И он, и мы знаем, что он начнет играть гораздо лучше. Как и любому игроку, перешедшему в премьер-лигу, ему требуется время на интеграцию. Но он должен проявить себя. Важные для "МЮ" вратари — например, Петер Шмейхель и Давид Де Хеа — тоже не очень хорошо начинали. Андре неплохо бы об этом знать, немного истории.

    Он уже много раз показывал это в больших клубах — в "Барселоне", когда был молод, в "Аяксе", в "Интере". Онана играл в полуфинале и финале Лиги чемпионов, это отличный игрок. Уверен, он покажет хорошую игру, а мы получим много радости благодаря его действиям», — цитирует тен Хага Manchester Evening News.

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  • 04/10/2023

    • Андре Онана пришел в «Манчестер Юнайтед» из итальянского «Интера» этим летом. В текущем сезоне он сыграл 11 матчей, пропустил 19 голов.

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