Тренер «МЮ» сравнил Онану с Шмейхелем и Де Хеа

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»сказал свое мнение по игре камерунского голкиперав составе манкунианцев.

«И он, и мы знаем, что он начнет играть гораздо лучше. Как и любому игроку, перешедшему в премьер-лигу, ему требуется время на интеграцию. Но он должен проявить себя. Важные для "МЮ" вратари — например, Петер Шмейхель и Давид Де Хеа — тоже не очень хорошо начинали. Андре неплохо бы об этом знать, немного истории.

Он уже много раз показывал это в больших клубах — в "Барселоне", когда был молод, в "Аяксе", в "Интере". Онана играл в полуфинале и финале Лиги чемпионов, это отличный игрок. Уверен, он покажет хорошую игру, а мы получим много радости благодаря его действиям», — цитирует тен Хага Manchester Evening News.

Андре Онана пришел в «Манчестер Юнайтед» из итальянского «Интера» этим летом. В текущем сезоне он сыграл 11 матчей, пропустил 19 голов.