Сегодня в 22:00 по московскому времени «Боруссия» из Дортмунда на своем поле сыграет с «Миланом». За ходом встречи 2-го тура группы F приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

До матча

«Боруссия» Дортмунд

«Шмели» проиграли стартовый матч в Лиге Чемпионов, уступив во Франции ПСЖ (0:2). «Боруссия» держалась весь первым тайм, но во второй половине пропустила дважды от Мбаппе (с пенальти) и Хакими и капитулировала.

«Боруссия» выиграла три последних матча в чемпионате Германии. Коллектив Эдина Терзича поочередно добился побед в матчах с «Фрайбургом» (4:2), «Вольфсбургом» (1:0) и «Хоффенхаймом» (3:1).

На данный момент дортмундский клуб набрал 14 очков в 6-ти турах чемпионата и занимает 4 место в турнирной таблице Бундеслиги.

«Милан»

«Россонери» начали свой путь в Лиге Чемпионов с нулевой ничьи против «Ньюкасла». «Милан» нанес 25 ударов, из них 8 в створ, но ни один из них не оказался результативным.

В чемпионате Италии подопечные Стефано Пиоли выступает достаточно успешно. За исключением провального матча против «Интера» (1:5) все остальные встречи Серии А «Милан» выиграл.

В крайнем туре чемпионате «красно-черные» одержали третью победу подряд. «Милан» дома дожал во втором тайме «Лацио» (2:0) и заработал очередные три очка. Сейчас команда с 18-ю баллами занимает второе место, уступая «Интеру» лишь по дополнительным показателям.

Личные встречи

Последний раз команды встречались в рамках товарищеского турнира в 2017 году. В том матче «Боруссия» одержала победу со счетом 3:1. Всего в 5-ти очных матчах на счету дортмундского клуба 3 победы, «Милан» праздновал успех в двух случаях.

Прямая речь

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли:

— «Зная атмосферу, свойственную домашним матчам "Боруссии", можно предположить, что игроки даже не смогут услышать меня во время игры. Нам нужно быть готовыми к этому.

Наша задача — победить, необходим правильный настрой. Это очень важный матч, но не решающий — впереди ещё четыре тура. "Боруссия" очень давно не проигрывала дома, но мы верим в свои силы».

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Боруссия» Дортмунд— «Милан» с коэффициентом 2.51.