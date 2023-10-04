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    «Боруссия» Дортмунд — «Милан». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 2-го тура Лиги Чемпионов между дортмундской «Боруссией» и «Миланом»

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    Марко Ройс
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    Марко Ройс
    Сегодня в 22:00 по московскому времени «Боруссия» из Дортмунда на своем поле сыграет с «Миланом». За ходом встречи 2-го тура группы F приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Боруссия» Дортмунд

    «Шмели» проиграли стартовый матч в Лиге Чемпионов, уступив во Франции ПСЖ (0:2). «Боруссия» держалась весь первым тайм, но во второй половине пропустила дважды от Мбаппе (с пенальти) и Хакими и капитулировала.

    «Боруссия» выиграла три последних матча в чемпионате Германии. Коллектив Эдина Терзича поочередно добился побед в матчах с «Фрайбургом» (4:2), «Вольфсбургом» (1:0) и «Хоффенхаймом» (3:1).

    На данный момент дортмундский клуб набрал 14 очков в 6-ти турах чемпионата и занимает 4 место в турнирной таблице Бундеслиги.

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    «Милан»

    «Россонери» начали свой путь в Лиге Чемпионов с нулевой ничьи против «Ньюкасла». «Милан» нанес 25 ударов, из них 8 в створ, но ни один из них не оказался результативным.

    В чемпионате Италии подопечные Стефано Пиоли выступает достаточно успешно. За исключением провального матча против «Интера» (1:5) все остальные встречи Серии А «Милан» выиграл.

    В крайнем туре чемпионате «красно-черные» одержали третью победу подряд. «Милан» дома дожал во втором тайме «Лацио» (2:0) и заработал очередные три очка. Сейчас команда с 18-ю баллами занимает второе место, уступая «Интеру» лишь по дополнительным показателям.

    Личные встречи

    Последний раз команды встречались в рамках товарищеского турнира в 2017 году. В том матче «Боруссия» одержала победу со счетом 3:1. Всего в 5-ти очных матчах на счету дортмундского клуба 3 победы, «Милан» праздновал успех в двух случаях.

    Прямая речь

    Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли:

    — «Зная атмосферу, свойственную домашним матчам "Боруссии", можно предположить, что игроки даже не смогут услышать меня во время игры. Нам нужно быть готовыми к этому.

    Наша задача — победить, необходим правильный настрой. Это очень важный матч, но не решающий — впереди ещё четыре тура. "Боруссия" очень давно не проигрывала дома, но мы верим в свои силы».

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Боруссия» Дортмунд— «Милан» с коэффициентом 2.51.

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