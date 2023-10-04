4 октября в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов сыграют дортмундская «Боруссия» и «Милан». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Боруссия» Д — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Боруссия»

«Боруссия» разочаровала поклонников в стартовом матче Лиги чемпионов. Дортмундский клуб играл в гостях с «ПСЖ». «Шмели» уступили со счетом 0:2.

Однако потом «Боруссия» реабилитировалась в Бундеслиге. Были одержаны две победы. Сначала «шмели» обыграли «Вольфсбург» (1:0), а потом одолели «Хоффенхайм» (3:1).

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Дортмундский клуб удачно выступает на своем поле. В трех встречах Бундеслиги «Боруссия» выиграла дважды. Также была зафиксирована ничья с «Хайденхаймом».

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«Шмелям» нужно атаковать и завоевывать очки. Других вариантов нет. В случае очередного поражения «Боруссии» будет сложно рассчитывать на выход в плей-офф.

«Милан»

«Милан» в 1-м туре группового этапа играл дома с «Ньюкаслом». Встреча оказалась скучной. За 90 минут команды не смогли забить ни одного гола.

Однако тренерский штаб «россонери» сделал правильные выводы. Затем клуб блестяще провел три поединка в Серии А. Были обыграны «Верона» (1:0), «Кальяри» (3:1) и «Лацио» (2:0).

В чемпионате Италии у «Милана» всё складывается удачно. Команда делит с «Интером» первое место в таблице. Теперь нужно улучшить дела в Лиге чемпионов.

Итальянская команда хорошо действует в гостях. В последних четырех играх были одержаны три победы. «Милан» должен настроиться на матч в Дортмунде.

Прогноз и ставки

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Боруссии» можно поставить за 2.51. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 3.00. Ничья оценена — в 3.68.

Обе команды стремятся выиграть. Но хозяева точно будут настроены по-боевому.

Можно сделать ставку на то, что «Боруссия» победит с коэффициентом 2.51.

Еще один наш прогноз — в матче будет забито не больше двух голов за 2.13.