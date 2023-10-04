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    Дортмундский клуб добьется победы в домашней игре

    «Боруссия» Д — «Милан». Ставка (к. 2.51) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 4 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Боруссия» Д — «Милан»
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    «Боруссия» Дортмунд
    4 октября в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов сыграют дортмундская «Боруссия» и «Милан». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Боруссия» Д — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа F 04 Октября 2023 года
    Боруссия Д
  • Дортмунд
    •  Боруссия Д 22:00 Милан Милан
  • Милан
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    «Боруссия»

    «Боруссия» разочаровала поклонников в стартовом матче Лиги чемпионов. Дортмундский клуб играл в гостях с «ПСЖ». «Шмели» уступили со счетом 0:2.

    Однако потом «Боруссия» реабилитировалась в Бундеслиге. Были одержаны две победы. Сначала «шмели» обыграли «Вольфсбург» (1:0), а потом одолели «Хоффенхайм» (3:1).

    Коэффициенты матча Боруссия Д — Милан

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  • 2.403.602.90Бонус$9500
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    Дортмундский клуб удачно выступает на своем поле. В трех встречах Бундеслиги «Боруссия» выиграла дважды. Также была зафиксирована ничья с «Хайденхаймом».

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    «Шмелям» нужно атаковать и завоевывать очки. Других вариантов нет. В случае очередного поражения «Боруссии» будет сложно рассчитывать на выход в плей-офф.

    «Милан»

    «Милан» в 1-м туре группового этапа играл дома с «Ньюкаслом». Встреча оказалась скучной. За 90 минут команды не смогли забить ни одного гола.

    Однако тренерский штаб «россонери» сделал правильные выводы. Затем клуб блестяще провел три поединка в Серии А. Были обыграны «Верона» (1:0), «Кальяри» (3:1) и «Лацио» (2:0).

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  • 28/09/2023

    • В чемпионате Италии у «Милана» всё складывается удачно. Команда делит с «Интером» первое место в таблице. Теперь нужно улучшить дела в Лиге чемпионов.

    Итальянская команда хорошо действует в гостях. В последних четырех играх были одержаны три победы. «Милан» должен настроиться на матч в Дортмунде.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Боруссии» можно поставить за 2.51. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 3.00. Ничья оценена — в 3.68.

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    Обе команды стремятся выиграть. Но хозяева точно будут настроены по-боевому.

    Можно сделать ставку на то, что «Боруссия» победит с коэффициентом 2.51.

    Еще один наш прогноз — в матче будет забито не больше двух голов за 2.13.

    А еще есть дерзкая ставка на матч «Боруссия» Д — «Милан» за 5.00.

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    «Боруссия» Д — «Милан»: прогноз, ставка (2.51), статистика, коэффициенты матча 04.10.2023. Прогнозы на футбол. Дортмундский клуб добьется победы в домашней игре
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