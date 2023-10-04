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    «Боруссия» Д — «Милан». Дерзкая ставка за 5.00 на матч Лиги чемпионов 4 октября 2023 года

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    Оливье Жиру
    «Боруссия» Д сыграет на своем поле с «Миланом» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 4 октября, начало — в 22:00 мск. «Боруссия» Д — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа F 04 Октября 2023 года
    Боруссия Д
  • Дортмунд
    •  Боруссия Д 22:00 Милан Милан
  • Милан
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    «Боруссия» Д

    В своем чемпионате эта команда находится на 4 месте. Причем отставание от лидера измеряется всего двумя зачетными пунктами.

    Основной проблемой команды является не самая лучшая реализация голевых моментов. В 6 поединках Бундеслиги дортмундцы отличись всего 12 голами.

    Коэффициенты матча Боруссия Д — Милан

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  • 2.403.602.90Бонус$9500
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    В своем предыдущем поединке «Боруссия» Д добыла яркую викторию. Команда уверенно расправилась с «Хоффенхаймом» (3:1).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    А вот в стартовом туре Лиги чемпионов «Боруссия» Д потерпела поражение. В Париже команда пропустила два безответных мяча.

    Немцы уж точно не собираются отсиживаться в тылах. Им срочно нужно побеждать, да и потенциал для этого имеется.

    «Милан»

    Эта команда в своем чемпионате идет на 2 месте. У «россонери» поровну очков с земляками из «Интера» — по 18.

    Вот только атакующие показатели «Милана» скромные. В 7 матчах Серии А миланцы забили всего лишь 15 мячей.

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    • В своем последнем поединке «Милан» разжился тремя очками. Дома «россонери» уверенно переиграли традиционно крепкий «Лацио» (2:0).

    Не забываем и о проблемах команды в обороне. В чемпионате Италии миланцы пропустили уже 8 мячей, что чуть больше гола за матч.

    Старт в Лиге чемпионов в виде ничьей с «Ньюкаслом» (0:0) явно не устроил миланцев. Так что в этом поединке итальянцам нужно прибавлять в плане реализации.

    Ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Боруссии» Д предлагают — 2.45.

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    На викторию «Милана» дают — 2.80, ничья оценена — в 3.60.

    Обе команды явно намерены поднатореть в плане реализации, плюс имеют мотивацию поправить свои дела после блеклого старта в Лиге чемпионов.

    Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Тотал больше 4.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 5.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 5.5 за 10.00. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Боруссия» Д — «Милан»: прогноз, ставка (5.00), статистика, коэффициенты матча 04.10.2023. Прогнозы на футбол. В Дортмунде будет голепад!
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