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    Абаскаль о голевой перестрелке «Спартака»: Нам надо контролировать свои чувства

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    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о победе своей команды в матче группового этапа Кубка России с «Пари НН» (5:4).

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    «Первые наши 30 минут были лучшими в этом сезоне во многих компонентах. Потом, к сожалению, мы говорили в перерыве об этом, когда Наиль шёл в единоборство, Пруцев должен был закрывать зону, и мы пропустили.

    Я очень расстроен. Это психологическая вещь. Но давайте не забывать, что средний возраст состава "Спартака" сегодня был 24 года. Нам надо контролировать свои чувства: 3:1 ты ведёшь, но ты должен остановиться, контролировать матч.

    В целом любое действие должно провоцировать какую-то реакцию, что и было сегодня. Ребята молодцы! Мы смогли в конечном итоге добиться победы. Хочу поблагодарить игроков и болельщиков, которые поддерживали нас в каждом действии. Если такая атмосфера сохранится, то противникам будет сложнее», — передает слова Абаскаля Чемпионат.

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