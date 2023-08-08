«Спартак» — «Пари НН»: счет матча 5:4, обзор голов

Московскийодержал домашнюю победу над(5:4) в матче 2-го тура группового этапа Кубка России.

Счет в матче на 9-й минуте открыли хозяева, устроившие затяжную позиционную атаку. Перепас у границы штрафной дошёл до Лео Классена — и тот классным обводящим ударом направил мяч в дальний угол ворот.

Спустя шесть минут Зиньковский сделал аккуратный пас в лицевую, а догнавший мяч Игнатов прострелил в центр штрафной «Пари НН», откуда Данил Пруцев технично пробил в дальний угол ворот.

На 29-й минуте нижегородцы получили право на угловой, подача от флажка последовала на ближний угол вратарской, откуда оторвавшийся от защитника Тимур Сулейманов классно головой подрезал мяч под дальнюю штангу.

«Спартак» восстановил отрыв на 36-й минуте. Медина от углового флажка выполнил подачу в район ближней штанги, Чернов пяткой изящно продолжил во вратарскую мимо голкипера, а Павел Мелёшин, продавив защитника, с линии отправил мяч в сетку ворот.

Сразу после перерыва нижегородцы вновь отквитали один мяч. Севикян разогнал атаку по центру и нанёс плотный удар с ходу из-за штрафной — а мяч рикошетом от штанги залетел в сетку ворот.

На 50-й минуте счет стал равным. Калинский от угла поля выполнил подачу к линии вратарской, где Гоцук выиграл воздух и сделал скидку на голову Александрова, который в падении переправил мяч в ворота.

А спустя несколько минут арбитры отменили гол Антона Зиньковского, поскольку чуть раньше в штрафной «Спартака» мяч попал в руку Хлусевича. Итгом стал пенальти в ворота красно-белых, который реализовал Тимур Сулейманов.

«Спартак» отыгрался на 81-й минуте. Промес выполнил роскошный пас из глубины в штрафную, Игнатов зацепился за линию офсайда, укрыл мяч корпусом и пробил в дальний угол ворот.

А на 89-й минуте красно-белые вырвали победу. Гоцук сделал нерасчётливую передачу назад, Промес совершил перехват, обыграл вратаря и пробил в дальний угол ворот.

Футбол. Россия. Кубок. Группа D Спартак — Пари НН 5:4 Голы: 1:0 Леон Классен (9'), 2:0 Данил Пруцев (15'), 2:1 Тимур Сулейманов (29'), 3:1 Павел Мелёшин (36'), 3:2 Эдгар Севикян (46'), 3:3 Виктор Александров (50'), 3:4 Тимур Сулейманов (пенальти) (56'), 4:4 Михаил Игнатов (81'), 5:4 Квинси Промес (90') Спартак: Илья Свинов, Никита Чернов, Алексис Дуарте, Михаил Игнатов, Даниил Хлусевич, Леон Классен, Хесус Медина, Павел Мелёшин, Данил Пруцев, Наиль Умяров, Антон Зиньковский Пари НН: Виталий Ботнарь, Виктор Александров, Кирилл Гоцук, Никита Каккоев, Николай Калинский, Владислав Карапузов, Мамаду Майга, Ярослав Михайлов, Эдгар Севикян, Дмитрий Стоцкий, Тимур Сулейманов Предупреждения: Тимур Сулейманов (21'), Леон Классен (44'), Алексис Дуарте (61'), Виталий Ботнарь (68'), Русланбек Джиянов (80'), (90+1')

«Спартак» набрал 6 очков и возглавил группу D. «Пари НН» с 2 очками — на втором месте.

В следующей игре команда Гильермо Абаскаля дома примет «Динамо» 29 августа. «Пари НН» также дома сыграет с «Краснодаром» 29-го числа.