Малком: У нас с Промесом нет никакой дуэли

Полузащитник «Зенита»признался, что не думает о противостоянии с лидером «Спартака»в гонке бомбардиров РПЛ.

Малком с 22 голами занимает первое место в списке лучших снайперов текущего чемпионата России. Промес, в активе которого 17 забитых мячей, находится на второй строчке.

«У нас с Промесом нет никакой дуэли, он делает свою работу, я — свою. Мы не должны оглядываться на соперника, нужно думать только о своей игре — это то, как должны действовать чемпионы.

Я приехал в Петербург за командными трофеями, личные рекорды для меня отходят на второй план.

Я прекрасно осознаю важность этого матча, каждый их нас понимает, как важны игры с этим соперником. Надеюсь, что в воскресенье мы как можно быстрее сможем поймать ритм игры и приблизиться к чемпионству.

Конечно, для нас будет хорошо, если завтра матч "Ростова" и "Факела" закончится вничью, но мы не должны оглядываться на соперников и всегда играть только на победу», — приводит слова бразильца «Матч ТВ».

«Зенит» и «Спартак» встретятся в 26-м туре РПЛ. Матч пройдет 7 мая в Санкт-Петербурге, начало — в 18:00 мск.