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    Малком: У нас с Промесом нет никакой дуэли

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    Полузащитник «Зенита» Малком признался, что не думает о противостоянии с лидером «Спартака» Квинси Промесом в гонке бомбардиров РПЛ.

    Малком
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    Малком

    Малком с 22 голами занимает первое место в списке лучших снайперов текущего чемпионата России. Промес, в активе которого 17 забитых мячей, находится на второй строчке.

    «У нас с Промесом нет никакой дуэли, он делает свою работу, я — свою. Мы не должны оглядываться на соперника, нужно думать только о своей игре — это то, как должны действовать чемпионы.

    Я приехал в Петербург за командными трофеями, личные рекорды для меня отходят на второй план.

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    • Я прекрасно осознаю важность этого матча, каждый их нас понимает, как важны игры с этим соперником. Надеюсь, что в воскресенье мы как можно быстрее сможем поймать ритм игры и приблизиться к чемпионству.

    Конечно, для нас будет хорошо, если завтра матч "Ростова" и "Факела" закончится вничью, но мы не должны оглядываться на соперников и всегда играть только на победу», — приводит слова бразильца «Матч ТВ».

    «Зенит» и «Спартак» встретятся в 26-м туре РПЛ. Матч пройдет 7 мая в Санкт-Петербурге, начало — в 18:00 мск.

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