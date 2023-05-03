Орлов: Не стоит заранее отдавать победу «Зениту» в матче с «Зенитом»

Комментаторпорассуждал о предстоящем матче 26-го тура РПЛ. Игра пройдет в Санкт-Петербурге 7 мая.

«Я бы заранее не отдавал победу "Зениту" в предстоящем поединке. Нет, нет, у "Спартака" есть свои козыри. Фактор Промеса, например. Да и Соболев способен создать проблемы питерцам. Так что ничего еще не ясно. Москвичей точно не надо дополнительно настраивать на это противостояние. Нас ждет интересная игра! Российское эль-класико. Пусть победит сильнейший», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

«Зенит» с 61 баллом занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России после 25 туров. Красно-белые располагаются на третьей строчке с 49 очками.