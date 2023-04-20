ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Бавария» — «Ман Сити»Неудержимые. Холанн — лекарство от неудач «Ман Сити» в Лиге чемпионов?
    Все новости спорта

    Семак: «Зенит» может отпустить Ренана в «молодежку» Бразилии через несколько матчей

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Зенит РПЛ Футбол России Сборная Бразилии
    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подтвердил, что защитник Роберт Ренан пропустит ближайшие товарищеские матчи молодежной сборной Бразилии.

    Роберт Ренан
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роберт Ренан

    «Поедет ли Ренан в сборную Бразилии? Он приостановлен. Мы общаемся с руководством с тренерским штабом сборной Бразилии и, естественно, я думаю, для всех будет лучше, если он какое-то время сыграет здесь. Он также будет в форме и уже поедет в расположение сборной немного позже. По крайней мере на сегодняшний день.

    Сейчас у них идет подготовка, поэтому сборная будет готовиться. Не только один Ренан остался в расположении в своем клубе. Через несколько матчей, возможно, мы его все-таки отпустим», — приводит слова Семака «Чемпионат».

  • Малком: Если не пригожусь Бразилии, с удовольствием буду играть за сборную России
  • Читайте по теме

    • Ранее стало известно, что «Зениту» удалось договориться с бразильской стороной о том, чтобы игрок остался в расположении клуба и смог принять участие в ближайших матчах чемпионата России.

    «Молодежка» сборной Бразилии в период с 15 по 27 апреля проведет три товарищеских играх — с Доминиканской Республикой, Ираком, а также Узбекистаном или Сенегалом.

    Ренан ранее провел 11 матчей в составе сборной Бразилии U-20, вместе с которой в минувшем феврале стал победителем молодежного чемпионата Южной Америки.

    Напомним, Ренан перешел в «Зенит» в начале 2023 года из «Коринтианса». 19-летний бразилец сыграл шесть матчей в текущем чемпионате России.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Манчестер Юнайтед» переиграет севильцев
  • «Севилья» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Все может решиться в дополнительное время
  • «Рома» — «Фейеноорд». Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
  • Голов будет много, а туринцы добудут викторию!
  • «Спортинг» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.12
  • Экспресс дня 20 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Севилья — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Рома — Фейеноорд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Спортинг — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Гент
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Анже — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Айлендерс — Каролина
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Арсенал — Саутгемптон
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры