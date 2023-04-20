Семак: «Зенит» может отпустить Ренана в «молодежку» Бразилии через несколько матчей

Главный тренер «Зенита»подтвердил, что защитникпропустит ближайшие товарищеские матчи молодежной сборной

«Поедет ли Ренан в сборную Бразилии? Он приостановлен. Мы общаемся с руководством с тренерским штабом сборной Бразилии и, естественно, я думаю, для всех будет лучше, если он какое-то время сыграет здесь. Он также будет в форме и уже поедет в расположение сборной немного позже. По крайней мере на сегодняшний день.

Сейчас у них идет подготовка, поэтому сборная будет готовиться. Не только один Ренан остался в расположении в своем клубе. Через несколько матчей, возможно, мы его все-таки отпустим», — приводит слова Семака «Чемпионат».

Ранее стало известно, что «Зениту» удалось договориться с бразильской стороной о том, чтобы игрок остался в расположении клуба и смог принять участие в ближайших матчах чемпионата России.

«Молодежка» сборной Бразилии в период с 15 по 27 апреля проведет три товарищеских играх — с Доминиканской Республикой, Ираком, а также Узбекистаном или Сенегалом.

Ренан ранее провел 11 матчей в составе сборной Бразилии U-20, вместе с которой в минувшем феврале стал победителем молодежного чемпионата Южной Америки.

Напомним, Ренан перешел в «Зенит» в начале 2023 года из «Коринтианса». 19-летний бразилец сыграл шесть матчей в текущем чемпионате России.