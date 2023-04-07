«Зенит» отозвал Ренана из состава «молодежки» сборной Бразилии

Роберт Ренан Фото: globallookpress.com
«Зениту» удалось договориться с бразильской стороной о том, чтобы игрок остался в расположении клуба и смог принять участие в ближайших матчах чемпионата России.
«Молодежка» сборной Бразилии в период с 15 по 27 апреля проведет три товарищеских играх — с Доминиканской Республикой, Ираком, а также Узбекистаном или Сенегалом.
Ренан ранее провел 11 матчей в составе сборной Бразилии U-20, вместе с которой в минувшем феврале стал победителем молодежного чемпионата Южной Америки.
Напомним, Ренан перешел в «Зенит» в начале 2023 года из «Коринтианса». 19-летний бразилец сыграл четыре матча в текущем чемпионате России.