«Зенит» отозвал Ренана из состава «молодежки» сборной Бразилии

Защитник «Зенита»не будет играть за молодежную сборнуюв апрельских товарищеских матчах, сообщает пресс-служба Бразильской конфедерацией футбола.

«Зениту» удалось договориться с бразильской стороной о том, чтобы игрок остался в расположении клуба и смог принять участие в ближайших матчах чемпионата России.

«Молодежка» сборной Бразилии в период с 15 по 27 апреля проведет три товарищеских играх — с Доминиканской Республикой, Ираком, а также Узбекистаном или Сенегалом.

Ренан ранее провел 11 матчей в составе сборной Бразилии U-20, вместе с которой в минувшем феврале стал победителем молодежного чемпионата Южной Америки.

Напомним, Ренан перешел в «Зенит» в начале 2023 года из «Коринтианса». 19-летний бразилец сыграл четыре матча в текущем чемпионате России.