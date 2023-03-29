Малком: Если не пригожусь Бразилии, с удовольствием буду играть за сборную России

Бразильский полузащитник «Зенита»высказался по поводу возможности выступать за сборную

Малком ранее получил российский паспорт.

«Для меня это большая честь и гордость — стать обладателем российского паспорта. Это значит, что мои заслуги оценили.

Безумно благодарен тем, кто сделал возможным получение паспорта. Буду стараться и дальше радовать российских болельщиков своей игрой.

Что касается возможности сыграть через несколько лет за сборную Бразилии, то это сложный вопрос. Как любой бразилец я с детства мечтал играть за сборную своей страны. А став профессиональным футболистом, начал задумываться об этом еще больше.

Но я прекрасно понимаю, что получив паспорт, у тебя появляется вероятность однажды надеть футболку сборной России. Если вдруг сложится так, что я не пригожусь Бразилии, то с большим удовольствием буду играть за Россию.

Если, конечно, я буду тогда востребован и в моих услугах будут нуждаться. Такие вещи зависят от многих факторов, однако я для себя ничего не исключаю. Нужно будет обсудить все с семьей, обдумать как следует», — приводит слова Малкома «Российская газета».

В текущем сезоне Малком провел за «Зенит» 26 матчей, забил 19 мячей и сделал 7 результативных передач.

Напомним, помимо Малкома, российский паспорт также получил еще один бразильский футболист «Зенита» — Клаудиньо.