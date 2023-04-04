Силкин прокомментировал назначение Юрана на пост главного тренера «Пари НН»

Экс-тренерподелился мнением о назначениина пост главного тренера

«Только время покажет, сможет ли Юран спасти "Пари НН" от вылета. В "Химках" он работал неплохо: команда преобразилась, набирала очки. Не знаю, по какой причине его оттуда убрали.

"Пари НН" приглашает Юрана, чтобы встряхнуть команду и решить главную задачу — остаться в РПЛ. Если клуб сможет это сделать, то можно будет говорить о дальнейших перспективах с этим тренером», — сказал Силкин Чемпионату.

«Пари НН» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 19-ю очками в активе. Команда находится в зоне стыковых матчей.