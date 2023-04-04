Юран — новый главный тренер «Пари НН»

Сергей Юран Фото: globallookpress.com
«Опытный тренер, великий игрок, который поработал с Лобановским, Романцевым и такими известными зарубежными тренерами, как Свен‑Йоран Эрикссон, Бобби Робсон, Артур Жорже.
Сергей Юран имеет опыт успешного решения задач с командами разного уровня. "Пари НН" должен показывать футбол, достойный нашего города. Желаем Сергею и нам всем удачи! — говорится в заявлении пресс‑службы нижегородского клуба.
Предыдущим местом работы Сергея Юрана были "Химки", которые 53-летний специалист покинул 9 августа 2022 года.
В турнирной таблице чемпионата России "Пари НН" с 19 очками занимает 13-е место. В следующем туре нижегородцы 9 апреля сыграют в гостях с "Краснодаром".