ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Софьян АмрабатТрансферный дайджест. 28 марта — 3 апреля
  • 09:40
    • Юран — новый главный тренер «Пари НН»
  • 09:29
    • Горлов покинул пост главного тренера «Пари НН»
    Все новости спорта

    Юран — новый главный тренер «Пари НН»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Футбол России РПЛ Нижний Новгород
    Сергей Юран стал новым главным тренером «Пари НН» после отставки Артема Горлова.

    Сергей Юран
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Юран

    «Опытный тренер, великий игрок, который поработал с Лобановским, Романцевым и такими известными зарубежными тренерами, как Свен‑Йоран Эрикссон, Бобби Робсон, Артур Жорже.

    Сергей Юран имеет опыт успешного решения задач с командами разного уровня. "Пари НН" должен показывать футбол, достойный нашего города. Желаем Сергею и нам всем удачи! — говорится в заявлении пресс‑службы нижегородского клуба.

    Предыдущим местом работы Сергея Юрана были "Химки", которые 53-летний специалист покинул 9 августа 2022 года.

    Календарь и таблица РПЛ

    В турнирной таблице чемпионата России "Пари НН" с 19 очками занимает 13-е место. В следующем туре нижегородцы 9 апреля сыграют в гостях с "Краснодаром".

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Покончит ли «Челси» с надеждами «Ливерпуля» на ЛЧ?
  • «Челси» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
  • СКА перезагрузит серию в Питере
  • СКА — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.54
    •
  • «Ювентус» и «Интер» сыграют вничью?
  • «Ювентус» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 3.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.05
  • Экспресс дня 4 апреля
  • Сегодня в 21:45
    •  2.01
  • Прогноз на матч Челси — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч СКА — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.30
  • Прогноз на матч Ювентус — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Бавария — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Барселона — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Брентфорд
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Ньюкасл
  • Футбол
  • Послезавтра в 22:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч ЦСКА — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры