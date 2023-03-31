ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Бавария» — «Боруссия»Чемпионские гонки, места в еврокубках, вылеты и битва за честь. За чем следить в топ-5 лигах Европы
  • 10:11
    • Защитника сборной Аргентины обвинили в сексуальном насилии
    Все новости спорта

    Стали известны трансферные планы «Спартака» на лето

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Спартак РПЛ Футбол России Трансферы
    Московский «Спартак» определился с трансферными целями на предстоящее лето.

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль

    Как сообщает «Спорт-Экспресс», приоритетом «Спартака» будет укрепление обороны.

    Красно-белые планируют приобрести двух защитников — центрального и крайнего, желательно, универсального, способного одинаково успешно выходить на поле и справа, и слева.

    Кроме того, «Спартаку» нужен полузащитник-разрушитель.

  • «Шальке» хочет выкупить Крала у «Спартака»
  • Читайте по теме

    • Также будет рассмотрена возможность покупки исполнителя в группу атаки из разряда топ, но по российским меркам.

    «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ после 20 туров.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Чья беспроигрышная серия подойдет к концу?
  • «Марсель» — «Монпелье». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • Прервет ли «Айнтрахт» победную серию «Бохума»?
  • «Айнтрахт» — «Бохум». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • Медведев обыграет Хачанова с разгромным счетом?
  • Медведев — Хачанов. Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.58
  • Экспресс дня 31 марта
  • Сегодня в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Марсель — Монпелье
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Бохум
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Медведев — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч Бавария — Боруссия Д
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Арсенал — Лидс
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Динамо — Сочи
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Эльче — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры