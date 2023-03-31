Стали известны трансферные планы «Спартака» на лето

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль Фото: globallookpress.com
Как сообщает «Спорт-Экспресс», приоритетом «Спартака» будет укрепление обороны.
Красно-белые планируют приобрести двух защитников — центрального и крайнего, желательно, универсального, способного одинаково успешно выходить на поле и справа, и слева.
Кроме того, «Спартаку» нужен полузащитник-разрушитель.
Также будет рассмотрена возможность покупки исполнителя в группу атаки из разряда топ, но по российским меркам.
«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ после 20 туров.