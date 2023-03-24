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    «Шальке» хочет выкупить Крала у «Спартака»

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    «Шальке» рассматривает возможность выкупа у «Спартака» полузащитника Алекса Крала. Об этом сообщил спортивный директор немецкого клуба Петер Кнебель.

    Алекс Крал
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    Алекс Крал

    Крал прошлым летом приостановил контракт со «Спартаком» и перешел в «Шальке» на правах аренды.

    «Мы довольны игрой Алекса Крала. Он добавляет стабильности нашему центру поля. Если появится возможность сохранить его, то мы обязательно постараемся это сделать», — сказал Кнебель, слова которого приводит Bild.

    Контракт чешского футболиста со «Спартаком» рассчитан до лета 2024 года.

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    • В текущем сезоне Крал провел в чемпионате Германии 20 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

    «Шальке» занимает предпоследнее место в таблице Бундеслиги после 25 туров.

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