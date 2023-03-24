«Шальке» хочет выкупить Крала у «Спартака»

рассматривает возможность выкупа уполузащитника. Об этом сообщил спортивный директор немецкого клуба Петер Кнебель.

Крал прошлым летом приостановил контракт со «Спартаком» и перешел в «Шальке» на правах аренды.

«Мы довольны игрой Алекса Крала. Он добавляет стабильности нашему центру поля. Если появится возможность сохранить его, то мы обязательно постараемся это сделать», — сказал Кнебель, слова которого приводит Bild.

Контракт чешского футболиста со «Спартаком» рассчитан до лета 2024 года.

В текущем сезоне Крал провел в чемпионате Германии 20 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

«Шальке» занимает предпоследнее место в таблице Бундеслиги после 25 туров.