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    Анчелотти возглавит сборную Бразилии только в случае увольнения из «Реала»

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    Карло Анчелотти готов занять пост главного тренера сборной Бразилии в том случае, если его уволят из «Реала».

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    По информации The Athletic, итальянец не собирается самостоятельно покидать «Мадрид» ради работы в сборной Бразилии.

    Будущее Анчелотти в «Реале» зависит от выступления команды в Лиге чемпионов. В случае победы «Королевский клуб», скорее всего, продлит контракт с 63-летним специалистом.

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    • Отмечается, что переговоры с Анчелотти от имени Бразильской конфедерации футбола ведут бывшие футболисты «Реала» Роналдо и Кака.

    Анчелотти может стать первым иностранным тренером в истории сборной Бразилии.

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