Анчелотти возглавит сборную Бразилии только в случае увольнения из «Реала»

готов занять пост главного тренера сборнойв том случае, если его уволят из

По информации The Athletic, итальянец не собирается самостоятельно покидать «Мадрид» ради работы в сборной Бразилии.

Будущее Анчелотти в «Реале» зависит от выступления команды в Лиге чемпионов. В случае победы «Королевский клуб», скорее всего, продлит контракт с 63-летним специалистом.

Отмечается, что переговоры с Анчелотти от имени Бразильской конфедерации футбола ведут бывшие футболисты «Реала» Роналдо и Кака.

Анчелотти может стать первым иностранным тренером в истории сборной Бразилии.

Ранее сообщалось, что сборную Бразилии может возглавить бывший главный тренер сборной Германии Йоахим Лев.