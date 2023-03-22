Эдерсон: Существует большая вероятность, что Анчелотти станет тренером Бразилии

Ранее сообщалось, что Анчелотти после завершения сезона покинет мадридский «Реал» и возглавит сборную Бразилии.
«Я обсуждал это с Каземиро, Винисиусом и Милитао. Существует большая вероятность, что Анчелотти станет тренером Бразилии.
Это исключительный тренер, он нравится всем в его команде, у него победоносная карьера. Просто посмотрите на его резюме.
Мы скоро узнаем, будет ли он здесь или нет», — приводит слова Эдерсона Daily Mail.
Ранее сообщалось, что экс-тренер сборной Германии Йоахим Лев готов возглавить сборную Бразилии.