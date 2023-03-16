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    Лев может возглавить сборную Бразилии

    Футбол Сборная Бразилии Сборная Германии Футбол Германии Латинская Америка ЧМ-2026
    Бывший главный тренер сборной Германии Йоахим Лев может возглавить сборную Бразилии.

    Йоахим Лев
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    Йоахим Лев

    По информации Bild, 63-летний специалист заинтересован в том, чтобы стать тренером главной команды Бразилии.

    В середине февраля бразильская конфедерация футбола назначила Рамона Менезеса исполняющим обязанности главного тренера национальной команды. Ожидается, что он будет работать до тех пор, пока не будет достигнута договоренность с европейским специалистом.

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    • Ранее сообщалось, что сборную Бразилии может возглавить нынешний наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти.

    Напомним, Лев с 2006 по 2021 год занимал пост главного тренера сборной Германии.

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