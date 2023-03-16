Лев может возглавить сборную Бразилии

Йоахим Лев Фото: globallookpress.com
По информации Bild, 63-летний специалист заинтересован в том, чтобы стать тренером главной команды Бразилии.
В середине февраля бразильская конфедерация футбола назначила Рамона Менезеса исполняющим обязанности главного тренера национальной команды. Ожидается, что он будет работать до тех пор, пока не будет достигнута договоренность с европейским специалистом.
Ранее сообщалось, что сборную Бразилии может возглавить нынешний наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти.
Напомним, Лев с 2006 по 2021 год занимал пост главного тренера сборной Германии.