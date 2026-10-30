Три очка завоюет клуб из Леверкузена?

прогноз на матч восьмого тура Бундеслиги, ставка за 1.80

31 октября в восьмом туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Байер» и «Штутгарт». Начало встречи — в 17:30 мск. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.

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«Байер»

Турнирное положение: В Бундеслиге «Байер» находится на четвертой строчке в таблице. У команды 13 набранных очков.

Ранее «Байер» одержал четыре победы, один раз сыграл вничью и дважды уступил. Разница мячей составляет 16:12.

Последние матчи: В октябре «Байер» радовал фанатов удачной игрой. В текущем месяце из шести матчей команда выиграла пять.

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Леверкузенцы в сентябре-октябре уступили лишь в одной встрече. Несколько дней назад «Байер» в гостях проиграл «Хоффенхайму» со счетом 0:3.

Календарь и таблица Бундеслиги

Состояние команды: Несмотря на несколько неудачных результатов на старте сезона, «Байер» сохраняет атакующий потенциал и способен создавать серьёзные проблемы обороне соперников. Команда стремится контролировать мяч и регулярно оказывать давление в штрафной площади оппонентов.

На своём поле леверкузенцы постараются с первых минут захватить инициативу и воспользоваться проблемами гостей в защите. При этом хозяевам важно не терять концентрацию. 12 пропущенных мячей за семь туров указывают на то, что оборона команды пока не всегда действует надёжно.

«Штутгарт»

Турнирное положение: В таблице чемпионата Германии «Штутгарт» располагается на 15-й позиции с шестью баллами.

Из семи встреч «швабы» выиграли две. Также было зафиксировано пять поражений. «Штутгарт» забил 10 голов и пропустил 13 мячей.

Последние матчи: «Штутгарт» начал октябрь с двух сухих побед над «Падерборном» и братиславским «Слованом». Но затем команда притормозила и не могла выиграть на протяжении последующих трех матчей.

Ранее «Штутгарт» порадовал поклонников в поединке с «Падерборном» в 1/16 финала Кубка Германии. «Швабы» одолели соперника со счетом 1:0 и продолжают бороться за трофей.

Состояние команды: Главная проблема «Штутгарта» заключается в нестабильности результатов. Команда способна создавать опасные моменты и забивать, однако ошибки в обороне мешают ей регулярно набирать очки. В предстоящей встрече гостям необходимо действовать организованно и не позволять «Байеру» свободно распоряжаться мячом.

При этом полностью отказываться от атакующей игры «Штутгарту» невыгодно. У команды есть возможности использовать пространство при быстрых выпадах, особенно если «Байер» увлечётся наступлением и оставит свободные зоны за спинами защитников.

На что ставят в матче Байер — Штутгарт Букмекерские коэффициенты на матч Байер — Штутгарт: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Байер» с 13 очками занимает четвертое место в чемпионате Германии

«Штутгарт» в таблице Бундеслиги находится на 15-й строчке с шестью баллами

В 2026 году «Штутгарт» в рамках Бундеслиги дважды обыграл «Байер» (4:1, 3:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Байера» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.80. Ничья оценивается в 4.20. На победу «Штутгарта» — 3.58.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.32 и 3.34.

Прогноз: «Байер» выглядит предпочтительнее благодаря более высокому положению в таблице и атакующему потенциалу. Хозяева должны завоевать три очка.

1.80 Победа «Байера» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Байер» — «Штутгарт» принесёт чистый выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: Победа «Байера» с коэффициентом 1.80.

Прогноз: Скорее всего, в предстоящей встрече команды преуспеют в атаке и покажут результативный футбол.

1.78 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.78 на матч «Байер» — «Штутгарт» принесёт прибыль 780₽, общая выплата — 1780₽

Ставка: ТБ 3.5 гола с коэффициентом 1.78.