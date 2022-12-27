Шесть вопросов для «Челси»: способности Поттера, будущее Пулишича и стабильность состава

Непростое начало жизни Грэма Поттера на «Стэмфорд Бридж» означало, что перерыв на чемпионат мира был для него очень своевременным, но сможет ли он изменить ситуацию после возобновления сезона?

Всего несколько тренеров Английской Премьер-лиги, могли бы извлечь больше пользы из аномальной «предсезонки» в середине сезона, чем наставник «Челси» Грэм Поттер.

Хотя и кажется, что это было целую жизнь назад, форма «синих» тревожно ухудшилась в начале ноября после обнадеживающего начала работы Поттера на новой должности, и они подошли к перерыву на чемпионат мира без побед в пяти последних играх АПЛ, кульминацией которых стали три поражения подряд.

Но, поскольку весь последний месяц все внимание было приковано к Катару, Поттер мог спокойно заниматься своей работой в фоновом режиме и использовать эту невероятно редкую возможность закрепить в команде свои идеи в середине сезона.

Тем не менее, есть еще много вопросов, на которые нужно ответить в преддверии возобновления сезона, и Goal перечисляет их ниже...

Проблемы игроков «Челси» со здоровьем остались позади?

Учитывая их щедрые летние трансферные расходы и (возможно, иллюзорную) глубину состава, легко забыть, что «Челси» страдал от травм в начале сезона.

Ключевые игроки Уэсли Фофана, Рис Джеймс, Н’Голо Канте и Бен Чилвелл долгое время не выходили на поле из-за проблем с коленями и подколенными сухожилиями соответственно, но было приятно видеть, что их включили в состав команды на тренировочный сбор в Абу-Даби перед возвращением к английскому футболу.

Уэсли Фофана globallookpress.com

В октябре Поттер говорил о своем желании исправить положение с недавней плохой статистикой травм в клубе. «Я не думаю, что дело только в том, что нам не везет, это уж точно», — сказал он.

«Я думаю, что мы можем изучить и найти, что мы можем сделать лучше. Очевидно, я был здесь несколько недель, поэтому у меня нет полных ответов. Но ясно, что мы всегда хотим пытаться улучшить ситуацию, и это та область, которую мы, вероятно, можем улучшить».

Календарь и таблица АПЛ

Мы надеемся, что пауза на чемпионат мира предоставила достаточно времени, данных и статистики, чтобы разобраться в этих проблемах, хотя рецидив травмы Фофана будет проблемой.

Делать ставку на звезд ЧМ-2022 или расставаться с ними?

По иронии судьбы, два лучших игрока «Челси» на чемпионате мира — это игроки, чье будущее на «Стэмфорд Бридж» еще далеко не определено: это Кристиан Пулишич и Хаким Зиеш.

Оба полузащитника полностью изменились, переодевшись в цвета своих национальных сборных в Катаре и вдохновив свои страны на выход плей-офф чемпионата мира.

Пулишич выглядел близко к своему пику формы, забив три гола всего в четырех играх за Соединенные Штаты, включая жизненно важный победный гол в матче против Ирана на групповом этапе.

Между тем, Зиеш был не менее важен для своей команды, поскольку он заново обрел свое моджо, забив сумасшедший гол слету и отдав голевую передачу, когда сборная Марокко возглавила группу, в которую входили Бельгия и Хорватия.

Хотя его вклад в результат затем пошел на убыль, он, несомненно, войдет в историю, поскольку «Атласские львы» стали первой африканской страной, вышедшей в полуфинал чемпионата мира.

Хаким Зиеш globallookpress.com

У «Челси» вполне может быть выбор: дать этой паре больше шансов и посмотреть, сохранят ли они эту форму в матчах за клуб, или нажиться на их привлекательных выступлениях на чемпионате мира.

Однако маловероятно, что они расстанутся с обоими в январе.

Как выглядит лучшая полузащита «Челси»?

Тут, конечно, и травмы помешали, но постоянные перетасовки и изменения в полузащите привели к тому, что «Челси» потерял форму, стабильность и самобытность.

Жоржиньо, Рубен Лофтус-Чик, Матео Ковачич и Конор Галлахер разделили нагрузку в связи с сильно ощущаемым отсутствием Н'Голо Канте, но никто из них не внес достаточного вклада в атакующие действия. Мейсон Маунт мог бы придать такой импульс тройке, но ему тоже нужно прибавлять.

Мейсон Маунт globallookpress.com

По правде говоря, «Челси» упустил момент, когда им не удалось укрепить эту зону летом, хотя выступления арендованного «Ювентусом» Дениса Закарии говорят о том, что он заслуживает больше возможностей.

Есть работа, которую нужно сделать. Поттеру нужно найти правильный баланс — и быстро.

Как выглядит лучшая атака «Челси»?

Подобно полузащите, как решения Томаса Тухеля, так и впоследствии ротация Поттера, по крайней мере частично, способствовали тому, что нападающие «Челси» испытывают серьезные проблемы с тем, чтобы достичь ожидаемых от них высот.

В зависимости от расстановки команды, которая также регулярно меняется, комбинация Кая Хаверца, Пьера-Эмерика Обамеянга и Рахима Стерлинга, вероятно, станет наиболее результативной атакой на бумаге, но ясно, что им потребуется время, чтобы стать сплоченной боевой единицей.

Как упоминалось ранее, находящиеся в форме Пулишич или Зиеш могли бы внести свой вклад, если бы они смогли перенести свою показанную за сборную игру в Премьер-лигу.

Сдюжит ли Грэм Поттер во главе «Челси»?

По общему мнению, у Поттера есть долгосрочная поддержка новых владельцев «Челси», но, хотя он ни в коем случае не вызвал своим назначением недовольства среди болельщиков, сразу после спада команды перед чемпионатом мира возникли вопросы, готов ли он руководить клубом из топ-4.

Нет сомнений, что тренер работал сверхурочно во время так вовремя случившегося перерыва в середине сезона, и он захочет начать все сначала, поскольку «Челси» возвращается к внутренним первенствам матчами против недавно повышенных «Борнмута» и «Ноттингем Фореста».

Грэм Поттер globallookpress.com

Поттер доказал в «Брайтоне», что со временем способен создать грозную команду, которая играет в захватывающий футбол. Если ему дадут то время, которое ему, судя по всему, обещали, «Челси» нужно будет быстро начать демонстрировать эти черты.

Достаточно ли хорош состав, чтобы бороться за титул?

Это главный и животрепещущий вопрос для болельщиков «Челси». Есть ощущение, что некоторые области команды остались без внимания, в то время как политика больших трат на летние трансферы была, возможно, слишком бессистемной, при том, что требовалась точечная селекция.

Костяк «синих» из центральных полузащитников остается неизменным уже несколько сезонов, и хотя Матео Ковачич, несомненно, прибавил за четыре сезона на «Стэмфорд Бридж», Жоржиньо не оправдал ожиданий, а сверхъестественные силы и физическое состояние Н'Голо Канте, похоже, уже на исходе.

Что касается защиты, то неспособность удержать новыми контрактами Антонио Рюдигера и Андреаса Кристенсена обошлась лондонцам дорого, и они были вынуждены рисковать, подписав двух игроков на противоположных концах своей карьеры — Уэсли Фофана и Калиду Кулибали. То, что когда-то было самой стабильной зоной поля «Челси», сейчас далеко от равновесия.

Калиду Кулибали globallookpress.com

Западным лондонцам в последние годы также не хватало стабильного бомбардира. Приход Ромелу Лукаку должен был исправить это, но мы все знаем, как это закончилось. Судя по текущему сезону, Обамеянг не будет долгосрочным решением.

Неспособность «синих» вклиниться в борьбу за титул чемпиона Премьер-лиги в последние сезоны (конечно, это было не из-за отсутствия попыток), привела к тому, что они упустили такие подписания, которые могли бы вывести команду на другой уровень, как, например, Эрлинг Холанн, Маттейс де Лигт и Орельен Тчуамени.

Есть и менее осязаемые проблемы. Современный успех «Челси» построен на подходе «никогда не отчаивайся» и вере, которая поможет им прыгнуть выше головы, когда дела пойдут плохо.

Тем не менее, этой группе игроков, похоже, не хватает такого менталитета, они часто уступают, оказавшись под серьезным давлением, и получают тревожащие затрещины от так называемых «слабых команд».

Это глубоко укоренившиеся проблемы, которые выходят за рамки тренерской работы, и Тухель указал летом на общую нехватку квалифицированных кадров, прежде чем он был освобожден от своих обязанностей. Поттер сделает все, что в его силах, но ему понадобится поддержка владельцев.