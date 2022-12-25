Шесть вопросов для «МЮ»: Замена Роналду, судьба Магуайра и Санчо, напарник Каземиро

«Красные дьяволы» добились прогресса под руководством Эрика тен Хага, но сможет ли голландский тренер положить конец их шестилетней трофейной засухе?

«Манчестер Юнайтед» вышел на перерыв в чемпионате мира на подъеме благодаря аргентинскому вундеркинду Алехандро Гарначо, чей победный гол на последней минуте в матче с «Фулхэмом» обеспечил им всего три очка отставания от первой четверки с игрой в запасе.

Возвращение в Лигу чемпионов является приоритетом для команды Эрика тен Хага, но сезон в конечном итоге будет провальным, если он не сможет принести клубу первый с 2017 года крупный трофей.

Титул Премьер-лиги уже недосягаем, но Лига Европы, Кубок Англии и Кубок Лиги остаются открытыми, и у «Юнайтед» есть все необходимое, чтобы пройти весь путь во всех трех турнирах.

Однако сначала у Тен Хаг есть несколько важных вопросов, на которые нужно ответить, в том числе о том, как пережить расставание с неким Криштиану Роналду.

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Как «Юнайтед» заменит Роналду?

Дин-дон, дин-дон, эгоистичный паршивец свалил! Роналду, похоже, получил то, что хотел, после того, как раскритиковал Тен Хага, молодежь «Юнайтед» и совет директоров в своем печально известном интервью Пирсу Моргану.

Болельщики были убиты горем после первого ухода португальской звезды с «Олд Траффорд» в 2009 году, но мало кто был недоволен, увидев его спину на этот раз. «Юнайтед» принял необходимое решение о расторжении контракта с 37-летним игроком, и Тен Хаг уже настаивал на том, что Роналду «остался в прошлом».

Тем не менее, босс «Юнайтед» также признал, что им нужно заполнить пустоту, образовавшуюся после ухода форварда. «Мы сделаем все, что в наших силах [чтобы подписать замену], если будет возможность [сделать это]», — сказал он во время зимних сборов клуба.

Тен Хаг отказался комментировать слухи о переворах со звездой ПСВ Коди Гакпо, который блистал за сборную Нидерландов на ЧМ-2022 в Катаре и дал понять, что открыт для перехода на «Олд Траффорд». В свои 23 года он будет представлять разумные инвестиции в настоящее и будущее.

Криштиану Роналду globallookpress.com

На другом конце возрастного спектра капитан «Тоттенхэма» Гарри Кейн (29 лет), который также рассматривался как потенциальная цель. Англичанин гарантировал бы увеличение количества голов в Премьер-лиге, но еще неизвестно, будут ли «шпоры» вести переговоры с соперником из топ-4. Даниэль Леви не продал бы Кейна в «Манчестер Сити» прошлым летом, так почему же с «Юнайтед» этой зимой будет иначе?

В качестве последнего оскорбления в адрес Роналду «Юнайтед» может даже выбрать нападающего «Бенфики» Гонсалу Рамуша, который сделал потрясающий хет-трик за сборную Португалии на чемпионате мира, заменив капитана «селесао» в стартовом составе Фернанду Сантуша.

Тем не менее, Виктор Осимхен из «Наполи», возможно, лучше всего подходит на эту роль. 23-летний игрок находится в отличной форме, играя за лидеров Серии А с тех пор, как вернулся после травмы, и может похвастаться превосходной способностью выбирать позицию, просачиваясь за спину защитникам.

Нигериец будет комфортно себя чувствовать благодаря качественной поддержке со стороны Бруну Фернандеша и Кристиана Эриксена. Однако есть одна проблема: «Наполи» потребует более 100 миллионов фунтов стерлингов за свой самый ценный актив.

Заслуживает ли Магуайр возвращение в стартовую позицию?

Как и у Роналду, будущее Гарри Магуайра на «Олд Траффорд» также было под вопросом в преддверии чемпионата мира.

Капитан «Юнайтед» перебрался на скамейку запасных после назначения Тен Хага, а подписанный летом Лисандро Мартинес занял его место вместе с Рафаэлем Вараном в центре обороны.

Однако Гарет Саутгейт не стал искать альтернативы Магуайру, и выбор тренера сборной Англии в итоге оправдался, поскольку центральный защитник вновь вернул свою лучшую игру во время выхода «Трех львов» в четвертьфинал чемпионата мира.

28-летний игрок блистал в паре с Джоном Стоунзом, а «Три льва» записали три «сухаря» в пяти играх, и хотя он был бессилен помешать французу Оливье Жиру выбить их с турнира, его репутация была восстановлена.

Выступления Магуайра, безусловно, дали Тен Хэгу пищу для размышлений. По крайней мере, голландский тактик теперь с большей вероятностью будет доверять ему как первому выбору со скамейки запасных, предпочитая его Виктору Линделёфу.

Гарри Магуайр globallookpress.com

Однако факт в том, что партнерство Варана и Магуайра явно не работает, это стало понятно еще в прошлом сезоне. В нескольких матча, в которые Магуайр играл вместе с Мартинесом в сезоне 2022/23, у них были похожие проблемы с совместимостью.

Если Варан и Мартинес оба останутся в форме, Магуайру, скорее всего, придется продолжать сидеть на скамейке запасных, что также означает, что его дни в качестве постоянного капитана «МЮ» будут сочтены.

Звезда сборной Англии, возможно, поступит мудро, рассмотрев варианты продолжения карьеры, поскольку у него, наверняка, не будет недостатка в предложениях, если он покинет Манчестер в 2023 году.

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Магуайр доказал, что он по-прежнему лучший защитник, но его таланты могут лучше всего проявиться после перехода в другой клуб, в котором, возможно, будет меньше давления.

Есть ли у Санчо долгосрочное будущее в «Юнайтед»?

Саутгейт, возможно, и доверял Магуайру выступать в сборной Англии, несмотря на нехватку игрового времени в клубе, но он не предоставил такой же привилегии его партнеру по «Юнайтед» Джейдону Санчо.

22-летний футболист забил всего восемь голов и сделал четыре передачи в 52 матчах с момента перехода из дортмундской «Боруссии» за 87 миллионов долларов в июле 2021 года.

Два из этих голов были забиты в первые недели текущего сезона, когда на мгновение показалось, что Санчо наконец перевернул страницу, но это оказалось ложным впечатлением.

Футболист сборной Англии в основном играл второстепенную роль при Тен Хаге и оказался в иерархии ниже таких игроков атаки, как Маркус Рэшфорд, Антони и даже Гарначо.

Тен Хаг предпринял решительные действия во время перерыва в чемпионате мира, порекомендовав Санчо не принимать участие в товарищеских матчах с «Кадисом» и «Бетисом».

Джейдон Санчо globallookpress.com

«Юнайтед» опубликовал заявление, подтверждающее его отсутствие, в котором говорилось: «Джейдон Санчо продолжает свою индивидуальную программу тренировок, чтобы вернуться к своей лучшей форме. Клуб полностью поддерживает его в этом».

Если «Юнайтед» действительно удастся подписать еще одного нападающего в январе, шансы Санчо на регулярную игру снизятся еще больше. У бывшей звезды Дортмунда все еще действует контракт до 2026 года, но его долгосрочное будущее сейчас под большим вопросом.

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Санчо стал одним из самых захватывающих молодых талантов в Европе во время пребывания в Германии, но у него остается мало времени, чтобы реализовать этот потенциал на «Олд Траффорд». Вторая половина сезона может быть решающей.

Кто должен стать партнером Каземиро в полузащите?

Каземиро также прибыл на «Олд Траффорд» летом вместе с Мартинесом, Эриксеном и Антони и после неспешного старта в Манчестере показал, что остается одним из лучших полузащитников в футболе.

Бразилец закрепил за собой одну из двух ролей в опорной зоне стартового состава Тен Хага и добавил столь необходимую прочность в машинное отделение «Юнайтед».

«Красным дьяволам» не хватало физически внушительного силовика, способного прерывать игру в центре поля и в то же время вести команду вперед, и Каземиро успешно восполнил этот пробел.

Упорство и воля к победе 30-летнего футболиста не имеют себе равных, и его постоянное присутствие будет иметь жизненно важное значение, если «Юнайтед» хочет достичь своих высоких целей в этом сезоне.

Тем не менее Тен Хаг еще не определился с предпочтительным партнером-полузащитником для Каземиро, поскольку его излюбленная схема 4-2-3-1 привела к тому, что Эриксен, Фред и Скотт Мактоминей поменялись местами вместе с бывшим игроком «Реала».

Фред и Мактоминей — способные игроки, но одним из основных критических замечаний в адрес «Юнайтед» в последние годы была их упорное желать играть с двумя оборонительными игроками в полузащите.

У Тен Хага есть возможность нарушить эту тенденцию, выбрав Эриксена, который уже доказал, что является идеальным напарником для Каземиро в победных матчах «Юнайтед» с «Эвертоном», «Вест Хэмом» и «Фулхэмом».

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Если «Юнайтед» будет придерживаться этой пары опорников, то у них будет идеальное сочетание агрессии и креативности, которое поможет им доминировать в играх, а также стать еще более эффективной контратакующей командой.

Сможет ли «Юнайтед» последовательно прогрессировать?

Начав свой последний сезон с шокирующих поражений от «Брайтона» и «Брентфорда», «Юнайтед» в итоге вышел на серию из четырех побед, в которой были повержены «Ливерпуль» и «Арсенал».

Удачная полоса была прервана «Манчестер Сити», которому «Юнайтед» проиграл в дерби со счетом 3:6, и с тех пор им не удалось добиться даже двух побед подряд в Премьер-лиге.

В результате команда Тен Хага отстает от лидирующего «Арсенала» на 11 очков после 14 игр и наверняка не будет бороться за титул во второй половине сезона. Их шансы на выход в Лигу чемпионов остаются очень высокими, но это может скоро измениться, если они не смогут выдать стабильный отрезок.

Тен Хаг впервые после ухода сэра Алекса Фергюсона привил «МЮ» узнаваемый стиль и тем самым наладил отношения с разочарованными болельщиками, которые вот уже десять лет лишены успеха.

Однако терпение верных фанатов «Юнайтед» истощится, если неустойчивость в результатах будет продолжаться. Следующим шагом для Тен Хага будет внесение необходимых корректировок от игры к игре, чтобы превратить эти разочаровывающие ничьи и поражения в победы.

Эрик Тен Хаг globallookpress.com

52-летний специалист не всегда полностью использовал новый лимит АПЛ на пять замен, и было высказано предположение, что он часто слишком консервативен в своем выборе вне скамейки запасных.

Ему также еще предстоит определиться со своим основным составом, и более смелый и уверенный подход может принести немедленные плоды для «Юнайтед», поскольку они приближаются к концу сезона.

Как «Юнайтед» избежать отходняка после чемпионата мира?

Каземиро, Антони, Фред, Фернандеш, Диогу Далот, Магуайр, Люк Шоу, Маркус Рэшфорд и Тайрелл Маласия — все они блистали на чемпионате мира 2022 года, прежде чем вылетели в четвертьфинале.

Бразилия, Португалия, Англия и Нидерланды были отправлены домой, но Варан и Мартинес прошли весь путь до финала в составе сборной Франции и Аргентины соответственно.

То, что так много ключевых игроков «МЮ» прошло так далеко на ЧМ-2022 в Катаре, определенно не было идеальным вариантом для Тен Хага, перед которым встанет дилемма выбора, когда «Юнайтед» возобновит свой сезон.

Эрик Тен Хаг globallookpress.com

Тем не менее, ему также необходимо будет найти хороший баланс, поскольку любые травмы могут подорвать их шансы вернуться на победный путь.

Таким образом, несмотря на то, что «Юнайтед» удалось избежать серьезных травм на чемпионате мира, у тренера «Манчестер Юнайтед» все еще есть много проблем с выбором, которые нужно решить, в преддверии беспокойных матчей в праздничные дни.