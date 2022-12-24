Каталонское дерби, «Ман Сити» — «Челси» и два испытания для «Арсенала». Топ-10 матчей во время новогодних праздников

Более того, уже на этой неделе состоялись матчи в Кубке английской лиги (в одном из них «Ман Сити» обыграл «Ливерпуль», в том числе благодаря очередному голу Эрлинга Холанна) и Кубке Испании, а на следующей возобновятся игры в четырех из пяти крупнейших лиг Европы (позже всех вернется Бундеслига).

Чуть ниже — путеводитель по футбольному календарю на ближайшие несколько недель. Десять матчей, которые ни в коем случае нельзя пропустить.

26 декабря. «Брентфорд» — «Тоттенхэм» (АПЛ)

Уже на следующей неделе в полном объеме возвращается сезон в АПЛ: семь матчей пройдут в понедельник, а еще три во вторник и среду.

Неожиданно для всех взобравшийся на первое место «Арсенал» сыграет с «Вест Хэмом» (16-е место), «Ман Сити» ждет встреча с «Лидсом», но один из самых интересных матчей пройдет в другом месте.

«Брентфорд» начинает вторую часть сезона на десятом месте. У команды была возможность и отдохнуть, и потренироваться — лишь Брайан Мбэумо (Камерун) и Миккель Дамсгор (Дания) провели на ЧМ в Катаре в общей сложности по 90 минут.

«Тоттенхэм» занимает четвертое место в АПЛ после 15-ти туров globallookpress.com

Между тем, у «Тоттенхэма» в этом плане совершенно другая ситуация. Иван Перишич (Хорватия), Кристиан Ромеро (Аргентина) и Уго Льорис (Франция) играли на ЧМ до последней минуты, а Гарри Кейн (Англия), Сон Хын Мин (Южная Корея) и Ришарлисон (Бразилия) сыграли не менее 325 минуты. Более того, бразилец вернулся в Лондон с травмой, из-за которой не сыграет в ближайшее время.

В Катаре играли десять футболистов «Тоттенхэма», девять из которых провели на поле не менее 214 минут. При этом пятерым из них не менее 29 лет. Поэтому если у «Тоттенхэма» в ближайшее время что-то пойдет не так, с критикой лучше не спешить.

На данный момент «Тоттенхэм» занимает четвертое место, отставая от «Манчестер Юнайтед» на три очка, а от «Ливерпуля» — на семь. И у конкурентов есть еще по игре в запасе.

После гостевой встречи с «Брентфордом» команду Антонио Конте ждет матч с «Астон Виллой», которую не так давно возглавил Унаи Эмери. Будет сложно.

Общее количество минут чемпионата мира по клубам Премьер-лиги (без учета дополнительного времени):

Количество минут, проведенное игроками клубов АПЛ на ЧМ-2022 (без учета дополнительного времени):

1. «Манчестер Сити» — 4628 минут (семь игроков провели минимум по 350 минут)

2. «Манчестер Юнайтед» — 3694 (пять)

3. «Тоттенхэм» — 3634 (пять)

4. «Челси» — 3332 (пять)

5. «Ливерпуль» — 1789 (два)

6. «Брайтон» — 1543 (один)

7. «Арсенал» — 1339 (один)

8. «Фулхэм» — 1331 (два)

9. «Астон Вилла» — 1216 (два)

10. «Вест Хэм» — 1157 (два)

11. «Лестер» — 999 (нет)

12. «Эвертон» — 825 (один)

13. «Ноттингем Форест» — 691 (нет)

14. «Лидс» — 689 (один)

15. «Вулверхэмптон» — 514 (нет)

16. «Брентфорд» — 510 (нет)

17. «Борнмут» — 495 (нет)

18. «Ньюкасл» — 453 (нет)

19. «Кристал Пэлас» — 406 (нет)

20. «Саутгемптон» — 270 (нет)

29 декабря. «Бетис» — «Атлетик» (Ла Лига)

В футболе сложно найти более надежную организацию, чем «Атлетик». У клуба из Бильбао чуть ли не самая надежная оборона в Европе. В текущем сезоне показатель xG соперников «Атлетика» держится на уровне 0,70 (первое место в чемпионате Испании). Баски действительно просто не подпускают к своим воротам.

Но при этом в текущем чемпионате есть одно существенное отличие от предыдущих, и связано она с разнообразием, которое привносят в игру команды Иньяки и Никол Уильямс. В общей сложности они забили восемь мячей и сделали четыре передачи, а «Атлетик» занимает третье место по голам в среднем за матч (1,70).

Иньяки Уильямс globallookpress.com

В турнирной таблице «Атлетик» находится на четвертом месте, отставая на два очка от «Реал Сосьедада». И команда Эрнесто Вальверде наверняка хорошо подготовилась к возобновлению сезона. Лишь три игрока «Атлетика» принимали участие в ЧМ-2022. Правда, это касается почти всех испанских клубов, кроме грандов — «Реала», «Барсы» и «Атлетико».

Количество минут, которое провели игроки клубов Ла Лиги на ЧМ-2022 (без учета дополнительного времени):

1. «Барселона» — 4301 (шесть человек больше 350)

2. «Реал» Мадрид — 3548 (два)

3. «Атлетико» Мадрид — 3054 (три)

4. «Севилья» 2025 (три)

5. «Атлетик» — 787 (один)

6. «Бетис» — 730 (один)

7. «Вальядолид» — 577 (нет)

8. «Валенсия» — 542 (нет)

9-20. У всех меньше 160 минут.

В контексте борьбы за место в Лиге чемпионов предстоящая поездка «Атлетика» в Севилью станет самой значимой в ближайшие пару недель.

У «Бетиса» только два футболиста провели в Катаре больше 60 минут — Юссуф Сабали (Сенегал) и Вильям Карвалью (Португалия).

«Бетис» не может похвастаться большим количеством ударов в среднем за матч. Но тут важно отметить, что команда Мануэля Пеллегрини делает акцент не на количество, а на качество. К предстоящей игре с басками «Бетис» подойдет во всеоружии.

«Бетис» жертвует количеством бросков (15-е место по броскам за владение) ради качества бросков (второе место по xG за бросок), и к визиту «Атлетика» они должны быть почти в полной силе.

30 декабря. «Бенфика» — «Брага» (чемпионат Португалии)

«Бенфика» добилась существенного прогресса, если сравнивать с прошлым сезоном (заняла третье место в чемпионате, отстав от «Порту» на 17 очков). Осенью «орлы» выиграли свою группу Лиги чемпионов, оставив позади себя даже звездный «Пари Сен-Жермен».

В первых 13-ти турах чемпионата Португалии «Бенфика» потеряла всего лишь два очка. Отрыв от «Порту» — восемь очков. Как говорится, полёт нормальный.

И все же с чересчур смелыми прогнозами пока лучше не спешить. Защитниц Николас Отаменди и полузащитник Энцо Фернандес в общей сложности провели за сборную Аргентины на ЧМ-2022 1263 минуты, в то время как еще четыре человека, включая Гонсалу Рамуша и Жоау Мариу, сыграли не менее 90 минут.

Энцо Фернандес globallookpress.com

Понятно, что это не случай «Манчестер Сити», но нельзя исключать, что лиссабонскому клубу все равно может понадобиться какое-то время, чтобы вернуться на осенний уровень. И «Брага» может этим воспользоваться.

«Брага» занимает третье место в лиге, опережая «Спортинг» на три очка и отставая от «Порту» всего на одно. И есть подозрение, что нападение гостей может стать проблемой для «Бенфики».

31 декабря. «Брайтон» — «Арсенал» (АПЛ)

Если посмотреть на количество времени, которое провели на ЧМ игроки из АПЛ, можно обратить внимание, что для «Арсенала» складывается очень выгодная ситуация. «Канониры» возглавляют таблицу, опережая «Ман Сити» на пять очков. При этом физическое состояние «Сити» вызывает вопросы.

Лишь три игрока «Арсенала» провели в Катаре больше 200 минут — полузащитники Гранит Джака, Томас Парти и Букайо Сака. И только Вильям Салиба (Франция) участвовал в турнире после четвертьфинала.

«Арсенал» лидирует в АПЛ после 14-ти туров globallookpress.com

Однако есть одна загвоздка — травмы. Габриэл Жезус повредил связки колена. Бразилец точно пропустит несколько месяцев. Возможно, по этой причине больше игрового времени, чем обычноь, будет получать Эдди Нкетия. Кроме того, у лондонского клуба будет возможность решить эту проблему на трансферном рынке, который вот-вот откроется. Но в любом случае поездка на южное побережье Англии станет для «Арсенала» непростым испытанием.

«Брайтон» тоже был представлен на ЧМ в Катаре. Прежде всего, аргентинским полузащитником Алексисом Мак Аллистером и эквадорским дуэтом Первис Эступиньян и Мойсес Кайседо. Но очевидно, что кадровая ситуация в команде под контролем.

31 декабря. «Барселона» — «Эспаньол» (Ла Лига)

Первый матч «Барсы» после ЧМ-2022 — дерби. «Эспаньол» незадолго до перерыва свалился на 16-е место, набрав в пяти предыдущих матчах лишь три очка. Но при этом у «Эспаньола» лишь один игрок выступал в Катаре — это нападающий сборной Дании Мартин Брэйтуэйт.

У «Барселоны» в этом плане совершенно другая ситуация. На недавно завершившемся мундиале играли 14 футболистов «Барсы», при этом трое провели более 400 минут (Жюль Кунде, Усман Дембеле и Френки де Йонг) и 12 — более 200, в том числе ветераны, которым уже за 30 (Роберт Левандовски, Серджи Бускетс и Жорди Альба).

«Барса» опережает «Реал» на два очка после 14-ти туров globallookpress.com

Но вполне возможно, что это не имеет большого значения — все-таки до предстоящего матча с «Эспаньолом» еще есть время. Другой вопрос, что «Барсу» ждет встреча с принципиальным соперником, у которого будет соответствующий настрой.

1 января. «Ланс» — «Пари Сен-Жермен» (Лига 1)

Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Ашраф Хакими — тройка главных звезд ЧМ-2022. А еще есть бразильцы Неймар и Маркиньос, которые тоже играли в Катаре. И не только они.

Первый матч после паузы «ПСЖ» проведет в следующую среду на своем поле против «Страсбурга», предпоследней команды Лиги 1. Но настоящее испытание ждет парижан чуть позже.

«Ланс» на данный момент занимает второе место. И это единственная команда, чье отставание от «ПСЖ» составляет меньше 10 очков. Ганец Салис Абдул и поляк Пшемыслав Франковски провели на ЧМ по 240 минут, но остальная команда находится в оптимальном состоянии.

Неймар globallookpress.com

Нет смысла доказывать, что «Ланс» или еще кто-то будет представлять серьезную угрозу для «ПСЖ», но они до сих пор проиграли лишь один матч в текущем чемпионате. И предстоящий матч станет для команды Франка Эса не только проверкой, но и шансом вернуть настоящую интригу в чемпионскую гонку. Ну а вдруг?

2 января. «Рейнджерс» — «Селтик» (Шотландская Премьер-лига)

The Old Firm — так называют историческое противостояние «Селтика» и «Рейнджерс». И на этот раз результат будет иметь огромное значение, в первую очередь, для «Рейнджерс», отстающих от конкурента на девять очков.

Несколько дней назад обе команды возобновили сезон драматичными матчами. «Селтик» на последних минутах дожал «Абердин», с которым через пару дней встретились и «Рейнджерс» (тоже выиграли благодаря голам незадолго до финального свистка).

В сентябре «Селтик» разнес «Рейнджерс» со счетом 4:0, получив серьезное психологическое преимущество.

Четыре игрока «Селтика» набрали в общей сложности 1233 минуты на ЧМ-2022, но в первую очередь здесь стоит отметить хорватского защитника Йосипа Юрановича.

Но в данном случае нет смысла делать акцент на кадровых нюанс. Игра в любом случае получится огненной.

3 января. «Арсенал» — «Ньюкасл» (АПЛ)

У «Арсенала» к этому моменту не будет возможности найти полноценную замену Габриэлу Жезусу. Через три дня после поездки в «Брайтон» «канониры» примут на «Эмирейтс» «Ньюкасл».

«Сороки» занимают третье место в таблице АПЛ. Первыми соперниками «Ньюкасла» после паузы станут «Лестер» и «Лидс». И если вы обратили внимание, «Ньюкасл» — один из трех клубов АПЛ, чьи футболисты почти не играли в Катаре.

Ни для кого не секрет, почему «Ньюкасл» вдруг добился столь существенного прогресса, это не самая трогательная история. Но надо признать, что дело не только в финансовых возможностях новых владельцев клуба.

«Ньюкасл» — третий в АПЛ после 15-ти туров globallookpress.com

«Ньюкасл» до сих пор потерпел лишь одно поражение в этом чемпионате (1:2 от «Ливерпуля» еще в августе), набрав 22 очка из 24 возможных в последних восьми матчах до перерыва.

«Ньюкасл», скорее всего, хотел паузы в чемпионате меньше, чем любая другая команда лиги. Но если «сороки» продолжат в том же духе, вполне вероятно, что они остановят «Арсенал».

4 января. «Интер» Милан — «Наполи» (Серия А)

Серия А станет четвертой из пяти топовых лиг, где сезон возобновится менее чем через две недели после чемпионата мира.

Футболисты всего лишь пяти итальянских клубов достигли отметки в 1000 сыгранных минут в Катаре, и только у трех клубов («Интер», «Милан» и «Ювентус») по два игрока провели не менее 350 минут. Один из них — польский голкипер «Ювентуса» Войцех Щенсный. Поэтому логично предположить, что чемпионат Италии не столкнется с эффектом ЧМ-2022.

Для «Наполи» первые три месяца нового сезона стали одним сплошным праздником. Благодаря удачной трансферной кампании, в том числе благодаря приобретению Хвичи Кварацхелии, неаполитанский клуб выиграл первые пять матчей в Лиге чемпионов с общим счетом 20:4 и набрал 41 из возможных 45 очков в 15-ти турах Серии А. «Милан» — единственный, кто отстает от «Наполи» менее чем на 10 очков.

Пять игроков «Наполи» провели на ЧМ не менее 250 минут, в том числе польский хавбек Петр Зелинский.

Хвича Кварацхелия globallookpress.com

Между тем, «Интер» нуждается в дополнительном импульсе. «Нерадзурри» находятся на пятом месте в таблице, несмотря на то, что по показателю xG они — третьи. Кроме того, миланский клуб вышел из сложной группы в Лиге чемпионов. Но все равно есть ощущение, что команде Симоне Индзаги нуждается в усилении. Возможно, этим усилением станет восстановившийся после травмы Ромелу Лукаку. Бельгийский форвард был одним из антигероем ЧМ-2022. Но теперь у него есть шанс спасти не только свой сезон, но и помочь «Интеру» в борьбе за место в топ-4. А вот по поводу Скудетто пока рано рассуждать.

5 января. «Челси» — «Манчестер Сити» (АПЛ)

В «Челси», по всей видимости, выдохнули, когда начался перерыв, несмотря на то, что ряд игроков лондонского клуба могли потратить немало энергии на ЧМ. В итоге двоим (Матео Ковачичу и Хакиму Зиешу) удалось преодолеть отметку в 600 сыгранных минут, а еще четверо провели на поле не менее 300.

«Челси» классно провел октябрь, но вскоре после этого забуксовал, проиграв три матча подряд в АПЛ и уступив «Ман Сити» в Кубке лиги. В таблице «синие» занимают всего лишь восьмое место.

«Челси» проиграл четыре матча подряд перед перерывом globallookpress.com

Вполне вероятно, что «Челси» сократит отставание от первой четверки, если обыграет «Борнмут» (27 декабря) и «Ноттингем Форест» (1 января). После этого будет двойное испытание против «Ман Сити» — сначала команды встретятся в АПЛ, а потом в Кубке Англии. И успех в этих матчах может зарядить «Челси» на всю оставшуюся часть сезона.