Шесть вопросов для «Ман Сити»: Поддержание формы Холанна, незабивной Грилиш и поиск роли для Филлипса

Чемпионы Премьер-лиги в настоящее время занимают второе место в таблице АПЛ, так как же им обеспечить успешную защиту своего титула?

В табеле успеваемости «Манчестер Сити» за середину сезона говорится: «Хорошо, но могло бы быть и лучше». Эрлинг Холанн с момента прибытия в Англию посмеялся над всеми сомнениями в том, что он сможет адаптироваться к Премьер-лиге, а команда Хосепа Гвардиолы время от времени показывала блестящий футбол.

Несмотря на это, не все было радужно. Поражения от находящегося не в форме «Ливерпуля» и скромного «Брентфорда» доказали, что «горожане» далеко не непобедимы, в то время как несколько дорогостоящих новичков еще не реализовали свой потенциал.

Тем не менее, они благополучно прошли в 1/8 финала Лиги чемпионов, и в начале 2023 года у них будет комфортное противостояние с «РБ Лейпциг», поскольку они, наконец, хотят добиться долгожданного еврокубкового трофея.

Итак, пока «Сити» готовится вернуться в строй после межсезонья перед чемпионатом мира, Goal.com задает ключевые вопросы, на которые им нужно будет ответить в ближайшие месяцы…

Как «Сити» гарантировать, что Холанн останется здоров?

Прошло некоторое время с тех пор, как он выходил на поле, поэтому мы можем напомнить вам: Эрлинг Холанн довольно хорошо играет в футбол.

Перед чемпионатом мира норвежский феномен расправлялся с рекордами, как с утренними хлопьями, забив умопомрачительные 18 голов всего в 12 матчах Премьер-лиги.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

Тем не менее, его невероятное начало сезона было несколько испорчено, поскольку он пропустил несколько игр незадолго до паузы на ЧМ из-за травмы, и за свою короткую карьеру Холанн столкнулся с рядом незначительными проблем со здоровьем.

Предотвращение этих травм в этом сезоне будет одним из главных приоритетов «Сити». Кроме Холанна и Фила Фодена, ни один игрок в команде пока не забил больше трех голов в чемпионате.

А в играх, где их лидер атаки не выходил в стартовом составе — с «Лестером» в гостях и с «Фулхэмом» дома — «Сити» только кое-как ковылял к победе.

Кроме того, невосстановившийся Холанн не смог предотвратить шокирующее поражение своей команды от «Брентфорда» в их последней игре перед чемпионатом мира.

Гюндоган останется еще на один сезон?

«Сити» обычно не шутит с контрактами, особенно когда речь идет об игроках первой команды. Из нынешнего стартового состава только у капитана Илкая Гюндогана контракт, срок действия которого истекает в конце сезона.

В прошлом Гюндоган уклонялся от продления контракта, хотя и намекнул, что его собственное будущее будет зависеть от того, останется ли Гвардиола в клубе. Теперь, когда с этим наступила ясность, у немецкого полузащитника может возникнуть соблазн продлить свое пребывание в Манчестере.

Илкай Гюндоган globallookpress.com

К слову, есть много других предполагаемых претендентов на него. «Барселона» была связана слухами с Гюндоганом в течение некоторого времени, и они будут не единственными, кто будет заинтересован в хавбеке, если он решит уйти бесплатно.

Хотя это само по себе не является серьезной проблемой — Гюндоган уже и так много дал клубу — все же не слишком хорошо выглядит, когда будущее вашего капитана зависло в воздухе, даже в таком клубе, как «Сити». Было бы лучше для всех сторон, если бы все было решено до возобновления сезона.

Как они могут улучшить статистику Джека Грилиша?

После неутешительного начала своей карьеры в «Сити» Джек Грилиш значительно улучшил свою игру в этом сезоне.

«Сити» выигрывал каждую игру, которую Грилиш начал в сезоне 2022/23, а способность бывшего игрока «Астон Виллы» удерживать мяч в непростых ситуациях помогала чемпионам навязывать свой фирменный контроль игры в матчах.

Джек Грилиш globallookpress.com

И все же остаются вопросы по поводу его атакующих действий. Эти запросы к нему достаточно справедливы. Грилиш — самый дорогой британский футболист всех времен, и вполне разумно ожидать, что на данном этапе его карьеры в «Сити» он запишет на свой счет больше, чем семь голов и четыре результативные передачи.

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Вторая половина сезона станет большим испытанием характера для Грилиша. По его собственному признанию, он ненавидит сидеть на скамейке запасных, но ему нужно более регулярно выкладываться, чтобы стабильно выходить в Сити в стартовом составе.

Для чего именно «Сити» нужен Кэлвин Филлипс?

Кэлвин Филлипс почти не выходил на поле за «Сити» перед чемпионатом мира из-за серьезной травмы плеча.

Однако он восстановился вовремя, чтобы попасть в состав сборной Англии на чемпионат мира, а это значит, что он, по возвращении, может стать для Гвардиолы практически новичком.

Кэлвин Филлипс globallookpress.com

Но есть проблема. На данный момент не совсем ясно, какую роль Филипс будет выполнять в составе «Сити».

У него мало шансов вытеснить Родри в стартовом составе — испанец был одним из лучших опорных полузащитников на планете в последние сезоны — это говорит о том, что ему отведут запасную роль.

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Учитывая, что «Сити» потратил 50 миллионов фунтов стерлингов на то, чтобы урвать Филлипса из «Лидс Юнайтед», ограничивать его ролью зрителя кажется немного бессмысленным.

Гвардиоле нужно, по крайней мере, закрепить его в качестве игрока ротации.

Как «Сити» может снова заставить Рияда Мареза забивать?

Статистика Рияда Мареза за сезон 2022/23 выглядит мрачно. Лучший игрок года по версии PFA 2016 забил всего один гол в четырех матчах Премьер-лиги, где он вышел в старте и пяти матчах, где вышел на замену, в то время как в прошлом сезоне он забил 11 голов всего в 15 матчах.

Это не проблема с завершением моментов — Марез играет примерно так же хорошо, как можно было бы предположить по его xG (коэффициент ожидаемых голов — прим. ред.) — он просто не оказывал такого серьезного влияния на игру и вклада в исход матчей, как в предыдущие годы.

Рияд Марез globallookpress.com

В 31 год его закат может казаться неизбежным, а улучшение результатов Фодена означает, что убывающая полезность Мареза еще не стала серьезной проблемой. Тем не менее, это долгий сезон, и «Сити» снова настроен на борьбу за трофеи на нескольких фронтах.

Им потребуются все их нападающие, готовые выступить в любой момент, и, как и Грилишу, Марез должен прибавить после перерыва на чемпионат мира. Отсутствие сборной Алжира в Катаре должно помочь в этом отношении.

Как «Сити» обыграть «Арсенал»… дважды?

В начале сезона многие склонялись к тому, чтобы «Сити» завоюет еще один титул в Премьер-лиге, а «Ливерпуль» считался их единственным настоящим соперником.

Мало кто предвидел, насколько хорошо обновленный «Арсенал» начнет кампанию, и на момент написания статьи «канониры» лидируют на вершине таблицы с отрывом в пять очков. Чтобы добавить немного остроты ситуации, две команды еще не встречались в этом сезоне...

Гвариола и Артета globallookpress.com

В перенесенном матче 15 февраля «Арсенал» будет принимать подопечных Гвардиолы. Ответный матч запланирован на 26 апреля на стадионе «Этихад», и это может оказаться решающим столкновением за титул чемпиона Премьер-лиги — «победитель получает все».

Конечно, впереди еще долгий путь, но, без сомнения, одержимый Гвардиола уже обдумывает лучший способ победить своего бывшего ученика Микеля Артету.