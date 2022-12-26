Шесть вопросов для «Ливерпуля»: Трансферы, контракт Кейта и прогресс Дарвина

«Красные» вернулись после мундиаля матчем против «Манчестер Сити» (2:3) в Кубке английской лиги, и им есть над чем поработать, если они хотят спасти свой сезон. Вот вам и «привыкли к новому статусу»...

После того, как Кубок мира завершился, все внимание теперь обращено на клубные дела, пока завершается этот самый странный и изнурительный сезон. Впереди спринт к финишу, и в период с сегодняшнего дня по июнь расписание будет гуще, чем заварной крем, а матчи будут идти быстрее, чем Килиан Мбаппе.

«Ливерпулю» после ошеломляющего старта кампании оставалось чем заняться. Занимая шестое место в Премьер-лиге, они знают, что не могут позволить себе каких-либо дальнейших промахов, если они хотят достичь своей минимальной цели — попасть в четверку лучших, в то время как жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов вывела их на действующего обладателя трофея «Реал», матчи с которым тоже маячат на горизонте.

Тем не менее, они подошли к перерыву в середине сезона по восходящей кривой, одержав восемь побед в 10 играх, включая пару крупных побед над «Тоттенхэмом» и «Саутгемптоном» прямо перед перерывом.

Пока мерсисайдцы готовятся вернуться к домашним делам, Goal.com рассматривает вопросы, на которые Юрген Клопп и его команда должны ответить в ближайшие недели и месяцы…

Будут ли они усиливаться в январе?

На самом деле есть только один вопрос, с которого можно начать, и это трансферы. Январское окно традиционно было довольно удачным для «Ливерпуля»: Даниэль Аггер, Мартин Шкртел, Макси Родригес, Луис Суарес, Даниэль Старридж, Филиппе Коутиньо и Вирджил ван Дейк все эти годы привносили немного тепла в зимние дни.

Мы не будем вспоминать о Бене Дэвисе, Озане Кабаке, Стивене Колкере или Яне Кромкампе...

Самым последним игроком «красных», прибывшим в середине сезона, конечно же, был Луис Диас, и какое же вклад внес колумбийский игрок после перехода из «Порту» за 50 миллионов фунтов стерлингов в начале этого года. И как Клоппу найти подобного катализатора игры на этот раз, особенно с учетом того, что Диас выбыл как минимум до марта из-за травмы колена.

Кажется наиболее очевидным начать с поисков нового полузащитника, хотя идея выцепить Джуда Беллингема из Дортмунда, Мойзеса Кайседо из «Брайтона» или Энцо Фернандеса из «Бенфики» в январе выглядит маловероятной, но варианты «Ливерпуля» в атаке тоже сейчас выглядят поредевшими, учитывая, что Диогу Жота находится рядом с Диасом в лазарете.

Джуд Беллингем

Очень многое зависит от формы и физической подготовки Мохамеда Салаха и Роберто Фирмино, а также от прогресса Дарвина Нуньеса. Вопрос о том, смогут ли Алекс Окслейд-Чемберлен, Фабио Карвалью и Кертис Джонс обеспечить адекватную поддержку, безусловно, остается спорным.

По крайней мере одно новое подписание необходимо, если клуб хочет хотя бы дать себе шанс достичь своих целей, а два дадут им еще лучший результат. Значит, полузащитник и нападающий. Возможно, Коутиньо и Суарес? Мечтать не вредно…

Останутся ли ключевые игроки в форме?

Предсезонный оптимизм «Ливерпуля» быстро угас. Когда они обыграли «Манчестер Сити» в Суперкубке Англии в конце июля, казалось, что они не сбавили темпа по сравнению с предыдущим сезоном.

А потом все начало меняться. В той игре они потеряли Наби Кейта и Кертиса Джонса из-за травм. Днем позже Ибраима Конате повредил колено в товарищеском матче против «Страсбурга», а затем Тьяго Алькантара захромал менее чем через час после первого матча Премьер-лиги с «Фулхэмом».

Это задало тон сезону. С тех пор Клопп был вынужден неоднократно менять свои планы, так как его команда столкнулась с множеством мышечных проблем, болезней и травм.

Кейта, Джонс, Конате и Тиаго пропустили большую часть сезона, в то время как такие игроки, как Джордан Хендерсон, Энди Робертсон, Жоэль Матип, Калвин Рэмзи и Алекс Окслейд-Чемберлен, также выбывали из-за травм.

Жота, пропустивший старт сезона из-за разрыва подколенного сухожилия, выбыл из строя до Нового года из-за проблемы с икроножной мышцей, а Диас будет лечиться до марта.

Тьяго Алькантара

Даже Артур Мело, подписанный для смягчения кризиса травм в конце августа, получил повреждение. Пока что бразильцу удалось сыграть всего 16 минут, хотя он должен вернуться в январе.

«Красные» с опозданием назначили нового клубного врача — Джонатан Пауэр должен взять на себя все обязанности в январе. Клопп надеется, что новое назначение принесет удачу.

Кто будет напарником Ван Дейка?

Возможно, он пока не был на пике формы в этом сезоне, но мы знаем, кто является центральным защитником «Ливерпуля» №1.

Тогда возникает вопрос, кто лучший партнер для Вирджила ван Дейка?

Сейчас трудно не отметить Конате, который значительно укрепил свою репутацию, выступая за Францию на чемпионате мира.

Скорость, сила и крайне недооцененное позиционное чутье 23-летнего футболиста в полной мере проявились в Катаре, и он чувствует, что сделал достаточно, чтобы заработать место в составе по возвращении в Мерсисайд.

Но и Матип, и Джо Гомес, по крайней мере, на данный момент, готовы и доступны, и оба в прошлом доказали, что они более чем способны играть в стартовом составе.

Ибраима Конате

Гомес, тем не менее, в этом сезоне был нестабилен, в то время как есть подозрение, что прошлогодний результат Матипа из 43 матчей во всех турнирах был чем-то вроде исключения, ведь его история травм был неоднозначной на протяжении всего его пребывания в Мерсисайде.

На данный момент стартовой парой наверняка будут Ван Дейк и Конате. Может быть, это поможет решить проблемы красных?

Вернется ли настоящий Фабиньо?

Из всех тайн, окружающих первые месяцы сезона «Ливерпуля», труднее всего понять проблемы Фабиньо.

В своих лучших проявлениях бразилец является одним из лучших опорных полузащитников, но в этом сезоне он был далеко не в лучшей форме, часто выглядя растерянным, уязвимым и еле волочащим ноги.

Фабиньо

В результате он остался в запасе на нескольких крупных игр. У полузащиты «Ливерпуля» обычно есть проблемы, но было бы гораздо меньше беспокойства, если бы Фабиньо играл поближе к своему топовому уровню.

Им нужна его сила, его пасы и его способность собирать потерянные мячи и удерживать команду в атаке. Будем надеяться, что смена обстановки может привести к возвращению в форму.

Будет ли прогресс Дарвина продолжаться?

Если осенью «Ливерпуль» набрал форму, то то же самое определенно можно сказать и о Дарвине Нуньесе.

Уругваец забил семь голов в 10 играх до перерыва на чемпионат мира, и хотя его поездка в Катар была разочаровывающей, вид Нуньеса, забившего дважды в товарищеском матче с «Миланом» в Дубае на прошлой неделе, заставил Клоппа улыбнуться.

Дарвин Нуньес

В отсутствие Диаса и Жоты он нужен «Ливерпулю», чтобы поддерживать форму, будь то в качестве «девятки» или, что более вероятно, совершая рейды по левому флангу — он выглядел так впечатляюще, делая это в матчах против «Тоттенхэма» и «Саутгемптона».

Нет никаких сомнений, что бывший игрок «Бенфики» станет звездой «Энфилда». Следующие несколько месяцев будут идеальным временем, чтобы доказать это.

Заработает ли Кейта новый контракт?

Ах, Наби Кейта. Великая загадка «Энфилда». Если это будут последние месяцы карьеры гвинейца в «Ливерпуле», то он мог бы уйти на позитивной ноте.

У Кейта, как и у Роберто Фирмино, Алекса Окслейда-Чемберлена и Джеймса Милнера, истекает контракт в июне, и он может вести переговоры с зарубежными клубами с 1 января.

Согласно источникам GOAL, «Ливерпуль» все еще хотел бы сохранить его, но они также хотели понаблюдать за ним несколько матчей.

Две дружеские встречи в Дубае, по крайней мере, дали некоторые надежды, но фанатов можно простить за то, что они придерживаются подхода «поверю, когда увижу», когда дело доходит до Кейта.

Наби Кейта

Было слишком много ложных взлетов, слишком много обещаний, за которыми следовало разочарование. Если он будет играть регулярно, есть вероятность, что он внесет свой вклад, и призывы фанатов к заключению нового контракта будут усиливаться.

Проблема в том, насколько большое это «если».