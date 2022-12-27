Шесть вопросов для «Арсенала»: Как играть без Жезуса, надо ли покупать Мудрика и искать усиление для полузащиты

У «Арсенала» есть шанс добиться чего-то особенного, но это случится только в том случае, если команда и руководство клуба смогут оперативно решить некоторые проблемы.

Теперь, когда чемпионат мира позади, все внимание приковано к английской Премьер-лиге. А у «Арсенала» действительно появилась возможность сделать что-то действительно особенное после неожиданно мощного старта.

«Канониры» возглавляют турнирную таблицу АПЛ, выиграв 12 из 14 матчей перед перерывом.

Продолжит ли «Арсенал» борьбу за первый чемпионский титул с 2004 года? Или «Манчестер Сити» снова финиширует первым?

GOAL задает ключевые вопросы, которые нависли над «Арсеналом» перед второй частью сезона.

Как играть без Габриэла Жезуса?

Это, пожалуй, самый существенный вопрос. Хоть Жезус и забил всего лишь пять мячей до перерыва на ЧМ-2022, общее влияние, которое он оказал на игру команды, было огромным.

Габриэл Жезус globallookpress.com

От способности прессинговать до умных движений в штрафной и рядом с ней, Жезус полностью изменил действия «Арсенала» в атаке.

Потеря такого игрока на срок до трех месяцев — огромный удар. Теперь Микелю Артете предстоит найти способ играть без бразильца, если его команда хочет и дальше бороться с «Ман Сити» за место на вершине.

По всей видимости, сначала Артета хотел, чтобы Жезуса заменил Эдди Нкетия. Минувшим летом испанец сделал все от себя зависящее, чтобы Нкетия остался в команде, несмотря на желание продолжить карьеру в другом месте. И теперь он надеется, что 23-летний форвард отплатит за проявленное к нему доверие.

В конце прошлого сезона Нкетия показал, что способен быть полезным и забивать голы на самом высоком уровне, когда ему дают игровое время.

Но в случае с заменой Жезуса речь идет не только о голах. Игра бразильца выходит за рамки забитых мячей, и этот момент большим испытанием для Нкетии.

Сможет ли он сравниться с Жезусом в плане скорости принятия решений? Может ли он так же эффективно прессинговать? И сможет ли он создавать пространство для Букайо Сака и Габриэля Мартинелли?

Если «Арсенал» планирует и дальше доминировать в АПЛ, Нкетии придется выполнять весь этот объем работы. Будет непросто.

Есть ли смысл платить баснословную сумму за Мудрика?

Есть, конечно, еще один способ заменить Жезуса. Совсем скоро, когда откроется трансферное окно, можно будет купить еще одного игрока.

Михаил Мудрик globallookpress.com

Правда, на данный момент приоритетом для «канониров» является приобретение атакующего полузащитника, а не центрального нападающего.

Ни для не секрет, что «Арсенал» хочет заполучить вингера донецкого «Шахтера» Михаила Мудрика, который ранее публично подтвердил свое желание перебраться в клуб из Северного Лондона.

Но руководство «Шахтера» уже неоднократно подчеркивало, что за талантливого украинца придется заплатить огромную сумму.

Директор «горняков» Дарио Срна заявил, что Мудрик стоит 90 миллионов фунтов (109 миллионов долларов), при этом напомнив, что столько же платили за Джека Грилига и Антони.

Однако маловероятно, что «Арсенал» заплатит за Мудрика такую сумму. И в этом заключается главный вопрос — сколько готов потратить лондонский клуб на усиление состава?

«Арсеналу» предстоит принять непростое решение. Они наверняка не хотят, чтобы такой игрок оказался в другом клубе. Осенью Мудрик забил десять мячей и сделал восемь результативных передач.

Это важное решение. И оно может иметь для «Арсенала» очень серьезные последствия.

Хватает ли «Арсеналу» глубины состава в полузащите?

Еще один важный вопрос связан с полузащитой. В клубе прекрасно знают, что средняя линия нуждается в усилении. Но сейчас нужно понять, когда действовать в этом направлении — в январе или летом.

Томас Парти globallookpress.com

И здесь все зависит от мнения Артеты по поводу способности Томаса Парти быть ключевой фигурой в средней линии до конца сезона.

Но все указывает на то, что это маловероятно. Да, есть еще Мохамед эль-Ненни, но ему все-таки далеко до уровня. «Арсеналу» будет сложно, если им придется использовать египтянина в качестве опорного полузащитника в течение длительного времени.

И в «Арсенале» знают об этом. Именно по этой причине летом лондонский клуб пытался приобрести полузащитника «Астон Виллы» Дугласа Луиса.

С тех пор Луис продлил контракт с «Виллой», поэтому его больше нет в списке трансферных целей «канониров». Теперь взор «Арсенала» сконцентрирован на хавбеке «Лестера» Юри Тилемансе. Кроме того, им нравится Данило из «Палмейраса».

Вполне вероятно, что «Арсенал» попробует приобрести обоих уже в январе, если, конечно, цена не будет заоблачной.

Продавать или не продавать?

Еще один ключевой вопрос, который предстоит решить, — стоит ли кого-то продавать в январе.

«Канониры» не могут похвастаться глубиной состава, но даже в этом случае есть несколько второстепенных игроков, которых захотят приобрести другие клубы.

Седрик Соареш globallookpress.com

Один из них — Седрик Соареш. Серьезный интерес к португальцу проявляет «Фулхэм». А еще есть бразилец Маркиньос.

Артета точно не будет препятствовать, если они захотят уйти. При этом надо понимать, что в его ситуации вряд ли есть смысл разбрасываться игроками.

Впереди, помимо матчей АПЛ, плей-офф Лиги Европы. И «Арсеналу» придется хорошенько подумать, прежде чем принять решение о продаже игроков.

Несмотря на то, что у Соареша мало игрового времени в этом сезоне, он по-прежнему остается ценным игроком для команды благодаря тому, что может играть на нескольких позициях.

Продажа Соареша может стать не самым грамотным решением.

Есть ли у «Арсенала» цель бороться за победу в Кубке Англии?

Артета сделал ряд изменений в составе, когда в прошлом сезоне «Арсенал» встретился с «Ноттингем Форест» в третьем раунде Кубка Англии.

Микель Артета globallookpress.com

В итоге «канониры» проиграли и вылетели из турнира, а испанец назвал это поражение неприемлемым.

Впереди кубковая встреча с «Оксфорд Юнайтед», и один из вопросов заключается в том, что на этот раз намерен делать Артета?

Он снова сыграет экспериментальным составом или все же попытается добиться другого результата, рискуя игроками основы?

Учитывая, что после игры с «Оксфордом» «канониров» ждут матчи с «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед», любое решение Артеты может стать определяющим.

Сможет ли «Арсенал» продлить контракты с ключевыми игроками?

«Арсенал» надеялся решить этот вопрос до чемпионата мира. Однако этого не произошло. Будущее Букайо Сака, Габриэля Мартинелли и Вильяма Салиба остается в подвешенном состоянии.

Букайо Сака globallookpress.com

«Арсенал» по понятным причинам хочет, чтобы все три сделки были заключены как можно раньше. При этом для Артеты важно избегать любых отвлекающих факторов, которые могут снизить шансы команды на победу в чемпионате Англии.

«Канониры» постараются сделать все, чтобы как можно скорей завершить текущие переговоры по контрактам.

Сака, Салиба и Мартинелли — таких игроков хотел бы иметь в своем составе любой европейский топ-клуб. Но «Арсенал» совсем не заинтересован в том, чтобы какие-либо спекуляции мешали работе, которую они проделали для создания команды.

Основная цель — подписание долгосрочных контрактов с этими игроками.