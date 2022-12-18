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    Месси — лучший игрок ЧМ-2022, Мбаппе получил «Золотую Бутсу», Мартинес — «Золотую перчатку»

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    Лучшим футболистом ЧМ-2022 был признан капитан сборной Аргентины Лионель Месси.

    Энцо Фернандес, Лионель Месси, Эмилиано Мартинес и Килиан Мбаппе
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    Энцо Фернандес, Лионель Месси, Эмилиано Мартинес и Килиан Мбаппе

    Аргентинцы выиграли турнир, взяв верх над Францией (3:3, 4:2 по пенальти) в финале. 35-летний игрок оформил дубль в решающем матче.

    Месси, представляющий «ПСЖ», забил на турнире 7 голов (больше лишь у Килиана Мбаппе) и отдал 3 голевых паса (делит лидерство с Иваном Перишичем, Бруну Фернандешем, Харри Кейном и Антуаном Гризманном).

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    • Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе получил «Золотую бутсу» — приз лучшему бомбардиру мирового первенства.

    23-летний форвард забил восемь мячей в семи встречах мирового первенства в Катаре.

    Мбаппе забил один мяч в ворота Австралии (4:1), а также дважды отличился в ворота Дании (2:1) и Польши (2:1).

    В ворота сборной Аргентины в финале француз оформил хет-трик. Также на счету Килиана две результативные передачи — в матчах с Австралией и Польшей.

    Также Мбаппе стал рекордсменом, забив больше всех мячей в финалах мировых футбольных первенств — теперь на его счету четыре гола.

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  • 15/12/2022

    • Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес получил «Золотую перчатку» — приз лучшему вратарю чемпионата мира.

    30-летний игрок «Астон Виллы» провел на поле все семь матчей в полном объеме. В плей-офф «альбиселесте» дважды побеждали в серии пенальти.

    В четвертьфинальном матче со сборной Нидерландов (2:2, по пенальти — 4:3) Мартинес парировал удары защитника Вирджила ван Дейка и хавбека Стевена Бергейса.

    В финале Эмилиано справился с ударом с точки, который исполнял вингер Кингсли Коман, а хавбек Орельен Тчуамени не попал в створ ворот.

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    • Полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес признан лучшим молодым футболистом чемпионата мира-2022 в Катаре.

    21-летний Фернандес, который выступает за португальскую «Бенфику», провел 7 матчей на турнире, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

    Сборная Англии стала обладателем приза фэйр-плей (FIFA Fair Play Trophy) чемпионата мира—2022, который вручается за честную игру.

    На турнире в Катаре английские футболисты дошли до четвертьфинала, где уступили будущим финалистам французам (1:2).

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