Добро пожаловать в Лондон, где один из лидеров чемпионата «Тоттенхэм» примет «Ньюкасл». За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало матча — в 18:30 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Тоттенхэм»

Подопечные Антонио Конте занимают третью позицию в турнирной таблице АПЛ, набрав 23 очка. В предыдущем туре «Тоттенхэм» уступил во второй раз в сезоне, не сумев распечатать ворота «Манчестер Юнайтед» (0-2). Ранее «шпоры» добыли две сухие победы подряд над «Брайтоном» в гостях (1-0) и «Эвертоном» дома (2-0). На данный момент разница забитых и пропущенных мячей «Тоттенхэма» составляет 22-12.

«Ньюкасл»

Подопечные Эдди Хау идут в верхней части турнирной таблицы и занимают шестое место после 11-ти матчей. Всего на счету «Ньюкасла» 18 очков: 4 победы, 6 ничьих и одно поражение. В предыдущем туре «сороки» продлили свою беспроигрышную серию до шести матчей, переиграв дома с минимальным счетом «Эвертон» (1-0). Единственный забитый мяч записал в свой актив Альмирон, отличившись на 31-й минуте. Соотношение забитых и пропущенных мячей «Ньюкасла» составляет 18-9. По показателю пропущенных голов оборона «сорок» является лучшей в лиге.

Личные встречи

В предыдущем сезоне «Тоттенхэм» дважды обыграл своего соперника (3-2 на выезде и 5-1 дома). Всего за 5 последних матчей на счету «шпор» 2 победы, еще в 2-х матчах команды разошлись миром.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Ньюкасл» с коэффициентом 2.11.