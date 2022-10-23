Воскресенье, 23 октября — «Тоттенхэм» примет «Ньюкасл» в матче 13-го тура чемпионата Англии. Старт встречи в 18:30 мск. «Тоттенхэм» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тоттенхэм»

В АПЛ «шпорам» непросто, тем не менее команда Антонио Конте идет в тройке лидеров на 3-м месте. За 11 игр у нее 23 набранных очка.

Перед этой игрой «Тоттенхэм» проиграл на выезде «Ман Юнайтед» 0:2, причем команда итальянца выглядела довольно блекло. Этот результат завершил короткую серию побед хозяев, в рамках которой они победили «Брайтон» (1:0) и «Эвертон» (2:0).

Коэффициенты матча Тоттенхэм — Ньюкасл 1X2Новым игрокам 2.083.503.50Фрибет$40

Кроме АПЛ у лондонцев есть и Лига чемпионов. Там по итогам октября у них 4 очка в двух матчах с «Айнтрахтом» (0:0, 3:2).

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«Шпоры» не смогут рассчитывать на Ришарлисона. Под вопросом участие Деяна Кулусевски.

«Ньюкасл»

«Сороки» продлили беспроигрышную серию до шести выступлений, в которой у них 4 ничьи и две победы.

Октябрь для команды Эдди Хау прошел особенно продуктивно, так как в четырех туров она одержала 3 победы. «Ньюкасл» разгромил «Фулхэм» (4:1) и «Брентфорд» (5:1), а также победил «Эвертон» (1:0).

16 октября гости смогли раздобыть одно очков в Манчестер на «Олд Траффорд» в противостоянии с «Ман Юнайтед».

«Черно-белым» не помогут Александр Исак и Мэтт Ричи. Жоэлинтон и Ален Сен-Максимен.

Прогноз и ставка

После такого болезненного поражения в Манчестере «Тоттенхэм» будет стремиться к тому, чтобы загладить свою вину. Играть с «Ньюкаслом» может быть легче, учитывая, какие игроки травмированы у соперника.

Букмекерские котировки на эту игру составляют: 2.11 на победу «Ньюкасла», 3.50 на победу «Тоттенхэма», 3.60 на ничью.

У «Тоттенхэма» на данный момент 100-процентный результат в домашней серии — 7 побед в 7 матчах. Возможно, что «шпоры» обыграют «сорок».