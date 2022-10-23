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    Дома «Тоттенхэм» исправно набирает очки

    «Тоттенхэм» — «Ньюкасл». Ставки (к. 2.11) и прогноз на футбол, АПЛ, 23 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Тоттенхэм» — «Ньюкасл»
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    Антонио Конте
    Воскресенье, 23 октября — «Тоттенхэм» примет «Ньюкасл» в матче 13-го тура чемпионата Англии. Старт встречи в 18:30 мск. «Тоттенхэм» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 23 Октября 2022 года
    Тоттенхэм
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    «Тоттенхэм»

    В АПЛ «шпорам» непросто, тем не менее команда Антонио Конте идет в тройке лидеров на 3-м месте. За 11 игр у нее 23 набранных очка.

    Перед этой игрой «Тоттенхэм» проиграл на выезде «Ман Юнайтед» 0:2, причем команда итальянца выглядела довольно блекло. Этот результат завершил короткую серию побед хозяев, в рамках которой они победили «Брайтон» (1:0) и «Эвертон» (2:0).

    Коэффициенты матча Тоттенхэм — Ньюкасл

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    Кроме АПЛ у лондонцев есть и Лига чемпионов. Там по итогам октября у них 4 очка в двух матчах с «Айнтрахтом» (0:0, 3:2).

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    «Шпоры» не смогут рассчитывать на Ришарлисона. Под вопросом участие Деяна Кулусевски.

    «Ньюкасл»

    «Сороки» продлили беспроигрышную серию до шести выступлений, в которой у них 4 ничьи и две победы.

    Октябрь для команды Эдди Хау прошел особенно продуктивно, так как в четырех туров она одержала 3 победы. «Ньюкасл» разгромил «Фулхэм» (4:1) и «Брентфорд» (5:1), а также победил «Эвертон» (1:0).

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    • 16 октября гости смогли раздобыть одно очков в Манчестер на «Олд Траффорд» в противостоянии с «Ман Юнайтед».

    «Черно-белым» не помогут Александр Исак и Мэтт Ричи. Жоэлинтон и Ален Сен-Максимен.

    Прогноз и ставка

    После такого болезненного поражения в Манчестере «Тоттенхэм» будет стремиться к тому, чтобы загладить свою вину. Играть с «Ньюкаслом» может быть легче, учитывая, какие игроки травмированы у соперника.

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    Букмекерские котировки на эту игру составляют: 2.11 на победу «Ньюкасла», 3.50 на победу «Тоттенхэма», 3.60 на ничью.

    У «Тоттенхэма» на данный момент 100-процентный результат в домашней серии — 7 побед в 7 матчах. Возможно, что «шпоры» обыграют «сорок».

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    «Тоттенхэм» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 23.10.2022. Прогнозы на футбол. Дома «Тоттенхэм» исправно набирает очки
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