В экспрессе разберем матчи в Лиге чемпионов. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз на матч Экспресс дня 25 февраля с коэффициентом для ставки за 5.09.

«ПСЖ» — «Монако»

Футбол. Лига чемпионов

«ПСЖ» и «Монако» на прошлой неделе выдали яркий матч, но болельщики обеих команд вряд ли остались полностью довольны. Парижанам есть за что критиковать свою оборону: пропущенный уже на первой минуте мяч после удара практически с линии вратарской стал следствием потери концентрации с первых секунд. Кроме того, во втором тайме после удаления Александра Головина «ПСЖ» мог снять вопросы о победителе противостояния, однако не реализовал численное преимущество в полной мере.

У «Монако» причины для разочарования ещё более очевидны. Вести 2:0 к середине первого тайма и в итоге уступить на своём поле — серьёзный удар. При этом перед ответной встречей монегаски избавлены от излишнего давления: после домашнего поражения даже самые оптимистичные болельщики стали трезвее оценивать шансы команды.

Букмекеры считают фаворитом ответной игры «ПСЖ». После тяжёлого выезда на стадион «Луи II» парижане уверенно разобрались с «Метцем», продемонстрировав надёжную игру в обороне — соперник не нанёс ни одного удара в створ ворот Матвея Сафонова.

Ожидается, что команда Луиса Энрике подойдёт к новой встрече более собранно, учитывая значение результата в Лиге чемпионов, где любая осечка может дорого обойтись. К матчу готовы Усман Дембеле и Дезире Дуэ, тогда как у «Монако» остаются кадровые потери — сразу несколько травмированных и дисквалифицированных игроков. После результативной первой встречи соперники, вероятно, сделают ставку на более осторожный футбол.

Ставка: ТМ 3.5 гола за 2.07.

«Ювентус» — «Галатасарай»

Футбол. Лига чемпионов

На прошлой неделе в Стамбуле прошли два еврокубковых матча, которые вызвали совершенно разные эмоции у местных болельщиков. «Галатасарай» в Лиге чемпионов разгромил «Ювентус» со счётом 5:2, тогда как «Фенербахче» спустя два дня без шансов уступил «Ноттингем Форест» — 0:3.

Победа «Галатасарая» получилась особенно впечатляющей с учётом хода встречи. Первый тайм турецкий клуб проиграл 1:2 после дубля Тёна Копмейнерса, однако сразу после перерыва хозяева перевернули игру, быстро сравняли счёт и вышли вперёд. Удаление в составе «Ювентуса» при 2:3 окончательно предопределило исход — туринцы посыпались, а итоговые 5:2 могли быть и более крупными, если бы не неточность в завершении и несколько спасений Микеле Ди Грегорио. Букмекеры считают хозяев фаворитами ответной встречи.

Положение «Ювентуса» усугубилось поражением в чемпионате от «Комо», который тренирует Сеск Фабрегас. Эта осечка стала пятой подряд во всех турнирах и позволила конкурентам по Серии А укрепить позиции в борьбе за зону Лиги чемпионов. Команда переживает очевидный спад. Тем не менее, в ответной игре туринцы наверняка с первых минут пойдут вперёд, пытаясь оказать максимальное давление.

«Галатасарай» также проиграл в национальном первенстве «Коньяспору», использовав ротацию состава. При этом на выезде турецкий клуб в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов выступает значительно слабее, чем дома. Полностью отыграть три мяча «Ювентусу» будет крайне сложно, однако добиться локального успеха в отдельно взятом матче туринцы вполне способны.

Ставка: Победа «Ювентуса» за 1.51.

«Реал» Мадрид — «Бенфика»

Футбол. Лига чемпионов

«Реал», привыкший к постоянным трофеям, переживает затяжной спад. В 2025 году команда не завоевала ни одного титула, а новый сезон также начался с неудач: ещё при Хаби Алонсо было поражение от «Барселоны» в Суперкубке, а уже при Арбелоа клуб вылетел из Кубка Испании. В Примере, впрочем, продолжается борьба за лидерство с каталонцами, и чемпионская гонка остаётся открытой.

В Лиге чемпионов испанцы начали уверенно — с трёх побед подряд. Затем последовали проблемы: успехи чередовались с поражениями, в том числе от «Ливерпуля», «Манчестер Сити» и «Бенфики».

Португальский коллектив в прошлом сезоне уступил «Спортингу» и в чемпионате, и в финале Кубка. Летом удалось взять реванш в Суперкубке, после чего главным тренером стал Жозе Моуринью. Однако при нём команда пока проваливает внутренние турниры, не демонстрируя стабильности.

«Бенфика» пробилась в основной этап Лиги чемпионов через квалификацию, где прошла «Ниццу» и «Фенербахче». Однако старт групповой стадии получился неудачным — домашнее поражение 2:3 от «Карабаха» привело к смене наставника. При Моуринью неудачи продолжились в матчах с «Челси», «Ньюкаслом» и «Байером», но затем команда выиграла три встречи из четырёх и сумела зацепиться за 24-е место. Ключевым стал драматичный поединок с «Реалом», когда гол Анатолия Трубина в компенсированное время принёс победу 4:2. Будет ли удачным визит на «Сантьяго Бернабеу»? Скорее всего, на этот раз Моуринью не удастся сделать чудо и «Бенфика» завершит выступление в Лиге чемпионов-2025/26.

Ставка: Обе забьют за 1.63.

