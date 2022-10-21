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    Статус-кво «Сити» и подъем «Юнайтед»

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    Изменения в турнирной таблице

    МЮ vs «Тоттенхэм». Тен Хаг vs Конте
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    МЮ vs «Тоттенхэм». Тен Хаг vs Конте

    Первая шестёрка английской Премьер-лиги осталась неизменной. В плюсе «Ливерпуль». Команда Юргена Клоппа поднялась на 7 место в турнирной таблице. «Мерсисайдцы» скинули на 8 позицию «Брайтон».

    Вверх по турнирной таблице также поднялись «Фулхэм» (с 11-го на 9-е) и «Кристал Пэлас» (с 13-го на 11-е).

    Календарь и таблица АПЛ

    Вниз скатились «Брентфорд» (с 9-го на 10-е), «Борнмут» с 10-го на 12-е, «Вест Хэм» с 12-го на 13-е, «Эвертон» с 14-го на 15-е, «Лидс» с 15-го на 16-е и «Астон Вилла» с 16-го на 17-е.

    Изменения коснулись и зоны вылета. Так «Саутгемптон» покинул 18-е место и взобрался на 14-е. В опасности теперь «Вулверхэмптон» — команда опустилась на одну позицию вниз и расположилась на 18-м месте.

    Перенос

    «Арсенал» vs «Ман Сити». Пара — могла стать главной в 12-м туре. Но эту битву пришлось перенести. Причина — участие лондонцев в групповом этапе Лиги Европы.

    В четверг, 20 октября канониры одержали победу над голландским ПСВ (1:0). Победный гол на 70-й минуте за «Арсенал» забил Гранит Джака.

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    • Вернёмся к АПЛ. В чемпионате «Арсенал» провел 10 матчей и набрал 27 очков. За «оружейниками» продолжает погоню МС. В активе «Манчестера» — 23 балла.

    В 13-м туре «Манчестер Сити» дома сыграет против «Брайтона». Игра пройдёт в субботу, 22 октября. А «Арсенал» в воскресенье, 23 октября отправится в гости к «Саутгемптону».

    Битва Топов

    Лондонский «Тоттенхэм» (3 место и 23 очка) получил возможность подняться на 2 строчку и подобраться вплотную к «Арсеналу». Только есть одно но...

    Для достижения желаемого «шпоры» должны были обыграть «Манчестер Юнайтед» в сражении Топов.

    Получилась обратная ситуация. «Красные дьяволы» в родных стенах переиграли лондонский коллектив (2:0). За МЮ голы забивали Фред и Бруну Фернандеш.

    Бруно Фернандеш
    globallookpress.com

    «Ман Юнайтед» явно набрал ход в последних турах. Следующая битва у команды Эрика тен Хага по сути тоже ключевая. В субботу, 22 октября МЮ отправится гости к «Челси».

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    • «Аристократы», к слову потеряли очки, там где не должны были этого допустить. Гостевой поединок против «Брентфорда» завершился безголевой ничьей (0:0).

    У «Челси» сейчас 4 место и 20 очков. У МЮ — 5 место и 19 очков. Так что ожидается суперсражение за место в Топ-4 английского чемпионата.

    Потенциальные конкуренты

    Навязать борьбу первой пятёрке команд могут «Ньюкасл» и «Ливерпуль».

    «Ньюкасл» (6 место и 18 очков). Всего 1 балл отделяет «сорок» от «красных дьяволов». В минувшем туре команда с минимальным счетом переиграла «Эвертон» (1:0). Победный гол на счету Альмирона.

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    • В следующем туре «Ньюкасл» отправится в гости к третьей команде чемпионата — «Тоттенхэму». Игра запланирована на воскресенье, 23 октября.

    «Ливерпуль» (7 место и 16 очков). Из игрового кризиса, пожалуй выходят «мерсисайдцы». В 12-м игровом дне футболисты Юргена Клоппа переиграли «Вест Хэм» благодаря голу Нуньеса на 22-й минуте. Ранее «Ливерпулю» удалось нанести поражение «Манчестер Сити».

    Мохаммед Салах
    globallookpress.com

    В субботу, 22 октября «Ливерпуль» отправится гостить к «Ноттингем Форесту». В этом поединке у команды есть прекрасные шансы приблизиться к первой пятёрке команд АПЛ.

    Зона аутсайдеров

    Нельзя обойти стороной зону аутсайдеров. «Саутгемптон» переиграл «Борнмут» (1:0). Этот успех помог комнаде набрать 11 очков и уйти с 18-го места на 14-е.

    Вниз скатился «Вулверхэмптон» (18 место). «Бродяги» потерпели поражение от «Кристал Пэласа» (1:2).

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    За результат взялся «Лестер Сити» (19 место). «Лисы» набирают очки вот уже 2-й тур кряду. Сначала была ничья с «Кристал Пэлас» (0:0). А затем победа над «Лидсом» (2:0). Таким образом «Лестер» набрал 8 очков. Теперь команду от спасительной зоны отделяет всего 1 балл.

    Ниже только «Ноттингем Форест». В активе «лесников» — 6 очков. В 12-м туре команда сыграла вничью с «Брайтоном» (0:0).

    Все прогнозы на АПЛ

    В 13-м туре «Форест» примет «Ливерпуль». А вот «Лестер» сразится в битве за выживание с «Вулверхэмптоном». Встреча запланирована на воскресенье, 23 октября.

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