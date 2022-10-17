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    «Арсенал» — МС. Битва лидеров переносится

    АПЛ: Итоги 11-го тура

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    «Арсенал» — лидер АПЛ
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    «Арсенал» — лидер АПЛ
    Чемпион Англии «Манчестер Сити» потерпел первое поражение в сезоне и отпустил в отрыв «Арсенал». «Ливерпуль» приближается к группе лидеров.

    Изменения в турнирной таблице

    Первая семёрка команд осталась на своих местах после матчей 11 игрового дня. Главная новость тура — «Ливерпуль» поднялся на 8 строчку. Футболисты Юргена Клоппа сместили вниз сразу два коллектива: «Борнмут» (10 место) и «Фулхэм» (11 место).

    «Вест Хэм» поднялся с 13-го на 12-е место АПЛ. Улучшил турнирное положение и «Кристал Пэлас» (с 15-го на 13-е).

    Календарь и таблица АПЛ

    А вот «Эвертон», увы потерял в позициях. Команда опустилась с 12-го на 14-е место. «Лидс» с 14-го на 15-е.

    Коснулись изменения и зоны вылета. «Вулверхэмптон» покинул опасную черту и теперь занимает 17 место. Его место на дне турнирной таблицы занял «Саутгемптон» (18 место).

    Первое поражение чемпиона

    «Манчестер Сити» впервые уступил в этом сезоне. Случилось это в гостевой игре против вице-чемпиона минувшего чемпионата.

    За «Ливерпуль» в этом поединке победный гол забил Салах. Случилось это на 76-й минуте.

    Мохаммед Салах
    globallookpress.com

    После этой победы «мерсисайдцы» набрали 13 очков и поднялись на 8 место. От Топ-5 АПЛ теперь «Ливерпуль» отстаёт на 3 балла.

    Несмотря на поражение «небесно-голубые» сохранили за собой 2 место. В активе МС — 23 балла.

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    • Действующий чемпион подпустил к себе лондонский «Тоттенхэм». Шпоры в 11-м туре в родных стенах переиграли «Эвертон» (2:0).

    За лондонский клуб голы забили Гарри Кейн и Пьер-Эмиль Хейбьерг. Таким образом «Тоттенхэм» набрал 23 очка и сравнялся с «Сити» по баллам.

    Безоговорочное лидерство

    «Арсенал» теперь может спокойно. Если до 11 тура лидирующей позиции канониры могли лишиться в любую секунду. Но после осечки МС от «Ливерпуля» — «оружейники» закрепились на пьедестале.

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    • «Арсенал» одержал в гостях победу над «Лидсом» (1:0). Победный гол на 35-й минуте оформил Сака. Лондонский клуб набрал 27 очков.

    В Топе

    В пятёрку ведущих клубов английской Премьер-лиги входят также «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

    «Аристократы» — на 4-м месте. У «Челси» — 19 очков. Лондонский коллектив смог одержать победу над «Астон Виллой» (2:0). Викторию в гостях помогли принести голы в исполнении Мейсона Маунта.

    Мейсон Маунт
    globallookpress.com

    «Красные дьяволы» — на 5 месте с 16 очками. МЮ сыграл вничью с соседом по турнирной таблице — «Ньюкаслом» (0:0).

    Рокировка в зоне вылета

    2 изменения коснулись зоны вылета. Счастливым тур получился для «Вулверхэмптона». Победа над «Форестом» со счётом 1:0 подняла «волков» на спасительное 17 место. Гол с пенальти на 56-й минуте забил Невиш. У «Вулверхэмптона» теперь 9 очков в активе.

    А вот «Саутгемптон» напротив, опустился на 18 строчку. Команда сыграла вничью с «Вест Хэмом» (1:1) и заработала 8 балл.

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    • Рокировка произошла и на самом дне таблицы. «Лестер» свой поединок с «Кристал Пэлас» завершил вничью (0:0) и набрал 5 очков.

    Этот балл помог «лисам» подняться на 19 место. А вот на последнюю строчку скатился «Форест». У «Ноттингема» также 5 пунктов в активе.

    Что дальше?

    Следующий тур в АПЛ стартует во вторник, 18 октября и продлится до четверга, 20 октября.

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    В 12-м туре не состоится главная битва недели. Перенесена битва лидеров АПЛ «Арсенала» и «Ман Сити». Причина — участие лондонского клуба в Лиге Европы. В четверг, 20 октября «Арсенал» примет ПСВ из Голландии.

    Все прогнозы на АПЛ

    Таким образом, в центр внимания попадает битва клубов из Топа. В среду, 19 октября «Тоттенхэм» примет МЮ. «Челси» отправится в гости к «Брентфорду», а «Ливерпуль» примет «Вест Хэм».

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