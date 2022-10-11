ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Арсенал» отстоял трон в АПЛ

    АПЛ: Итоги 10-го тура

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Футбол Англии АПЛ Арсенал Астон Вилла Брайтон энд Хоув Альбион Борнмут Брентфорд Вест Хэм Вулверхэмптон Кристал Пэлас Лестер Сити Ливерпуль Лидс Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Ноттингем Форест Ньюкасл Саутгемптон Тоттенхэм Фулхэм Челси Эвертон
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матча «Арсенал» — «Ливерпуль»«Арсенал» отстоял трон в АПЛ «Колорадо» с Кубком СтэнлиСменится ли чемпион, какие команды удивят, как сыграют россияне? Чего ждать от нового сезона НХЛ? Криштиану Роналду Трансферный дайджест. 4 — 10 октября
    Все новости спорта
    Фрагмент матча «Арсенал» — «Ливерпуль»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча «Арсенал» — «Ливерпуль»
    «Арсенал» в убойном поединке с «Ливерпулем» отстоял право считаться лидером английского чемпионата. «Ман Сити» и «Тоттенхэм» закрепились в Топ-3. Подключились к группе лидеров «Челси» и МЮ

    Изменения в турнирной таблице

    Главное изменение тура коснулось 4-го места АПЛ. «Брайтон» на протяжении 9 туров держался в Топе. В этот раз не получилось. «Чайки» потеряли сразу 3 позиции и опустились на 7 место.

    Все возвращается на свои места. Гранды английского футбола вернулись на вершину таблицы. «Челси» поднялся на 4 место, а МЮ — на 5. Шаг вперёд также сделал «Ньюкасл» (6 место).

    Календарь и таблица АПЛ

    Взлетел в турнирной таблице «Борнмут» с 13-го на 8-е. Коллектив обошёл такие клубы как «Фулхэм» (9 место), «Ливерпуль» (10 место), «Брентфорд» (11 место) и «Эвертон» (12 место).

    Зона вылета без изменений. На 18-м месте расположился «Вулверхэмптон», далее идут «Ноттингем Форест» и «Лестер Сити».

    Битва тура

    Лидер чемпионата «Арсенал» принимал на своём поле «Ливерпуль». Встреча прошла по бешенному сценарию. Команды поразили ворота друг друга 5 раз.

    Счёт в матче уже на 1-й минуте поединка открыли «канониры». Сделал это Мартинелли. В первой 45-ти минутке было забито ещё два гола. Сначала Нуньес отыгрался за «Ливерпуль», а затем Сака снова вывел лондонский клуб вперёд.

    После перерыва команды продолжили голевое шоу. На 53-й минуте Фирмино снова восстановил равновесие на табло.

  • Триллер на «Эмирейтс». Команда Артеты подтвердила свои притязания на титул
  • Реакция английской прессы на победу «Арсенала» над «Ливерпулем»
  • Вчера

    • Ну а ключевое слово всё же осталось за «Арсеналом». 76 минута поединка — Сака забивает победный гол за клуб из Лондона.

    Победа «Арсенала» — 3:2. «Оружейники» сохранили за собой трон, набрав 24 очка. Ну а «Ливерпуль» с 10 баллами опустился на 10 строчку. «Мерсисайдцы», кстати единственный клуб из топов, кто находится вне первой пятёрки.

    Мечта Сити

    «Манчестер Сити» продолжает погоню за «Арсеналом» и мечтает сбросить лидера с вершины. Всего 1 очко разделяет соперников друг от друга.

    МС в минувшем туре буквально уничтожил «Саутгемптон» (4:0) и набрал 23 балла. За победителей голы забивали Фоден, Канселу, Марез и Холанн. К слову, Эрлинг лучший бомбардир АПЛ. Норвежский форвард в 9 матчах забил 15 голов.

    Эрлинг Холанн
    globallookpress.com

    Второй результат у Кейна. Нападающий «Тоттенхэма» в этом сезоне забил 8 мячей. «Шпоры» идут на 3-м месте в чемпионате. На выезде «Тоттенхэм» переиграл «Брайтон» со счётом 1:0 и набрал 20 очков.

    Возвращение в Топ

    Удачным тур получился для «Челси». «Аристократы» в родных стенах разгромили «Вулверхэмптон» (3:0). Лондонский коллектив набрал 16 очков и поднялся на 4 место.

  • Спустя месяц. Новички клубов АПЛ, которые оказали наибольшее влияние
  • Холанн, Жезус, Стерлинг, Эриксен и другие
  • 09/10/2022

    • На 5 строчку взлетел МЮ. «Красные дьяволы» вернулись на победные рельсы. «Манчестер Юнайтед» в гостях обыграл «Эвертон» (2:1). У МЮ 15 очков, у «Челси» — 16.

    Тур № 11

    «Ливерпуль» — «Ман Сити» — центральная афиша 11 тура АПЛ. Битва чемпиона и вице-чемпиона состоится в воскресенье, 16 октября.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    В этот же день, лидер гонки «Арсенал» свой поединок проведёт в гостях против «Лидса». «Тоттенхэм» дома примет «Эвертон», а МЮ — «Ньюкасл». Ну а «Челси» отправится в гости к «Астон Вилле».

    Все прогнозы на АПЛ

    Матчи 11 игрового дня английского первенства пройдут с 14 по 16 октября.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.36
  • Экспресс дня 11 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Милан — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Шахтер — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч ПСЖ — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Барселона — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Виктория Пльзень — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры