«Арсенал» отстоял трон в АПЛ

«Арсенал» в убойном поединке с «Ливерпулем» отстоял право считаться лидером английского чемпионата. «Ман Сити» и «Тоттенхэм» закрепились в Топ-3. Подключились к группе лидеров «Челси» и МЮ

Изменения в турнирной таблице

Главное изменение тура коснулось 4-го места АПЛ. «Брайтон» на протяжении 9 туров держался в Топе. В этот раз не получилось. «Чайки» потеряли сразу 3 позиции и опустились на 7 место.

Все возвращается на свои места. Гранды английского футбола вернулись на вершину таблицы. «Челси» поднялся на 4 место, а МЮ — на 5. Шаг вперёд также сделал «Ньюкасл» (6 место).

Календарь и таблица АПЛ

Взлетел в турнирной таблице «Борнмут» с 13-го на 8-е. Коллектив обошёл такие клубы как «Фулхэм» (9 место), «Ливерпуль» (10 место), «Брентфорд» (11 место) и «Эвертон» (12 место).

Зона вылета без изменений. На 18-м месте расположился «Вулверхэмптон», далее идут «Ноттингем Форест» и «Лестер Сити».

Битва тура

Лидер чемпионата «Арсенал» принимал на своём поле «Ливерпуль». Встреча прошла по бешенному сценарию. Команды поразили ворота друг друга 5 раз.

Счёт в матче уже на 1-й минуте поединка открыли «канониры». Сделал это Мартинелли. В первой 45-ти минутке было забито ещё два гола. Сначала Нуньес отыгрался за «Ливерпуль», а затем Сака снова вывел лондонский клуб вперёд.

После перерыва команды продолжили голевое шоу. На 53-й минуте Фирмино снова восстановил равновесие на табло.

Ну а ключевое слово всё же осталось за «Арсеналом». 76 минута поединка — Сака забивает победный гол за клуб из Лондона.

Победа «Арсенала» — 3:2. «Оружейники» сохранили за собой трон, набрав 24 очка. Ну а «Ливерпуль» с 10 баллами опустился на 10 строчку. «Мерсисайдцы», кстати единственный клуб из топов, кто находится вне первой пятёрки.

Мечта Сити

«Манчестер Сити» продолжает погоню за «Арсеналом» и мечтает сбросить лидера с вершины. Всего 1 очко разделяет соперников друг от друга.

МС в минувшем туре буквально уничтожил «Саутгемптон» (4:0) и набрал 23 балла. За победителей голы забивали Фоден, Канселу, Марез и Холанн. К слову, Эрлинг лучший бомбардир АПЛ. Норвежский форвард в 9 матчах забил 15 голов.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

Второй результат у Кейна. Нападающий «Тоттенхэма» в этом сезоне забил 8 мячей. «Шпоры» идут на 3-м месте в чемпионате. На выезде «Тоттенхэм» переиграл «Брайтон» со счётом 1:0 и набрал 20 очков.

Возвращение в Топ

Удачным тур получился для «Челси». «Аристократы» в родных стенах разгромили «Вулверхэмптон» (3:0). Лондонский коллектив набрал 16 очков и поднялся на 4 место.

На 5 строчку взлетел МЮ. «Красные дьяволы» вернулись на победные рельсы. «Манчестер Юнайтед» в гостях обыграл «Эвертон» (2:1). У МЮ 15 очков, у «Челси» — 16.

Тур № 11

«Ливерпуль» — «Ман Сити» — центральная афиша 11 тура АПЛ. Битва чемпиона и вице-чемпиона состоится в воскресенье, 16 октября.

В этот же день, лидер гонки «Арсенал» свой поединок проведёт в гостях против «Лидса». «Тоттенхэм» дома примет «Эвертон», а МЮ — «Ньюкасл». Ну а «Челси» отправится в гости к «Астон Вилле».

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Матчи 11 игрового дня английского первенства пройдут с 14 по 16 октября.