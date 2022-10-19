Десять игр, девять побед! Секрет рекордного старта «Арсенала» в АПЛ

«Канониры» добились отрыва в четыре очка в верхней части таблицы АПЛ, и теперь казавшаяся маловероятной борьба за титул становится вполне возможной.

Десять игр, девять побед, 27 очков. «Арсенал» выдал лучший старт сезона Премьер-лиги.

Никогда раньше «канониры» не набирали столько очков на этом этапе кампании. Даже лучшие команды Арсена Венгера не смогли этого добиться.

Команда Микеля Артеты теперь лидирует в турнирной таблице с отрывом в четыре очка после воскресной победы над «Лидс Юнайтед» со счетом 1:0 на «Элланд Роуд» в сочетании с поражением «Манчестер Сити» от «Ливерпуля» позже в тот же день.

Так как же «Арсенал» сделал это? Каковы причины их рекордного старта? GOAL объясняет...

Прибытие Жезуса

Габриэль Жезус globallookpress.com

Невозможно преуменьшить влияние Габриэля Жезуса на «Арсенал». Его переход из «Манчестер Сити» летом полностью изменил манеру атаки команды Микеля Артеты.

В прошлом сезоне было ясно, что нужен новый фокус и кординатор, чтобы стать острием атакующей линии. С Александром Ляказеттом в центре «Арсеналу» не хватало мобильности и угрозы штрафной площади.

Это оставило «канониров» почти полностью зависимыми от Букайо Сака и Эмиля Смита Роу в плане забитых мячей.

Но это полностью изменилось с приходом в команду Жезуса. Бразилец забил пять голов в 10 матчах Премьер-лиги, больше, чем Ляказетт забил за весь прошлый сезон, а также сделал три голевые передачи.

Но вклад Жезуса заключался не только в забитых голах. Его скорость работы с мячом и прессинговые способности задают тон впереди. Он, со своими перемещениями, — постоянная головная боль для защиты.

Он также привнес в молодую команду менталитет победителя и взял на себя ключевую руководящую роль вместе с капитаном Мартином Эдегором и Гранитом Джакой.

Яркие молодые игроки

Букайо Сака globallookpress.com

В этом сезоне «Арсенал» является второй самой молодой командой в Премьер-лиге после «Саутгемптона», и именно молодежь была ключевой движущей силой успеха «канониров» в первых 10 играх.

Победный гол Букайо Сака в матче с «Лидсом» в воскресенье стал 24-м голом «Арсенала» в АПЛ в этом сезоне, причем девять из них были забиты игроками в возрасте до 21 года.

Это также был 55-й гол «Арсенала», забитый игроком моложе 21 года во время работы Микеля Артеты; это на 23 больше, чем у любой другой команды за время его пребывания в должности.

Наличие такой молодой команды может иметь свои недостатки в конце сезона, что стало очевидным ближе к концу кампании 2021–2022 годов, когда «Арсенал» не смог финишировать в четверке лучших.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Но на данный момент эта юношеская энергия играет огромную роль в превосходном старте «канониров» в новом сезоне.

Руководство Артеты

Микель Артета globallookpress.com

Тренер заслуживает большой похвалы за старт «Арсенала». Он принял несколько важных решений, и пока они окупаются.

Решение назначить капитаном Мартина Эдегора сработало хорошо, как и непоколебимая поддержка Гранита Джаки, который теперь выглядит совершенно новым игроком под руководством испанца.

В обороне Артета должен был понять, как вписать определенных игроков в свою систему.

Он решил объединить Уильяма Салиба и Габриэля Магальяйса в качестве пары центральных защитников и перевести Бена Уайта на место правого защитника вместо надежного Такехиро Томиясу.

Многие сомневались, сможет ли Уайт сыграть эту роль, но пока что он был одной из звезд сезона «Арсенала».

Решение Артеты поставить Томиясу на позицию левого защитника в победном матче с «Ливерпулем» было еще одним плодом вдохновения.

Это решение выглядело сомнительно, поскольку Киран Тирни сидел на скамейке запасных, но правый защитник Томиясу выбил Мохамеда Салаха из игры настолько, что египетская звезда была заменена за 20 минут до конца.

Все прогнозы на АПЛ

Как и его команда, Артета еще относительно молод и неопытен. Он учится в процессе работы, но пока в этом сезоне большинство решений оказались правильными.

Идеальная предсезонка

Это было серьезное событие для «Арсенала». Артета смог провести надлежащую предсезонную подготовку со своей командой впервые с момента своего назначения, и он в полной мере воспользовался этим.

Новоприбывшие Габриэль Жезус и Александр Зинченко присоединились к команде рано, как и Уильям Салиба, который, наконец, был интегрирован в состав после трех периодов аренды.

Предсезонный тур по США имел большой успех: «Арсенал» выиграл обе игры, включая победу над «Челси» со счетом 4:0 в Орландо. Жезус мгновенно стал хитом, и командный дух был явно сильным, что подчеркивали все, кто принял участие в туре.

«Арсенал» завершил предсезонку, обыграв «Севилью» со счетом 6:0 и выиграв Кубок Эмирейтс. Это означало, что они выиграли все свои летние товарищеские матчи.

Все прогнозы на футбол

Команда Артеты выглядела готовой серьезно взяться за дело в Премьер-лиге, что они и сделали.

Умная селекция

Габриэль Жезус и Александр Зинченко globallookpress.com

Летние трансферы в «Арсенале» оказались огромным успехом. Габриэль Жезус произвел фурор с момента своего перехода из «Манчестер Сити», да и Александр Зинченко также внес серьезный вклад в успех команды.

Игрок сборной Украины, возможно, столкнулся с некоторыми проблемами из-за травм в последние недели, но когда он играл, он действительно добавлял качества стартовому составу.

Фабио Виейра также моментами демонстрирует, почему «Арсенал» выложил 30 миллионов фунтов стерлингов, чтобы приобрести его у «Порту». Плеймейкер выглядит настоящим талантом и, безусловно, добавил глубины команде, на которую Артета теперь должен рассчитывать.

Уильям Салиба, возможно, не был новичком команды, но чувствовалось именно так. Много было сказано о решении «Арсенала» постоянно отправлять французского защитника в аренду в течение последних трех лет, но нет никаких сомнений в том, что этим летом он вернулся гораздо лучше подготовленным, чтобы справиться с требованиями Премьер-лиги из-за этого времени вдали от клуба.

Впервые с тех пор, как прибыл Артета, у него теперь есть команда, которая кажется ему родной. Некоторым крупным игрокам указали на дверь, а высокооплачиваемых уволили. Собрался новый, голодный состав, и это видно по результатам и выступлениям на поле.

Драма прошлого сезона

Аарон Рамсдейл globallookpress.com

Каким бы болезненным ни был конец прошлого сезона для «Арсенала», молодая команда извлекла из произошедшего важный урок.

Душевную боль от упущенной в последнюю неделю сезона путевки в Лигу чемпионов было трудно вынести, и это легко могло негативно сказаться на новой кампании. Но вместо этого игроки воспринимают это как положительный момент и на этот раз используют разочарование как движущую силу успеха.

«Опыт, полученный в конце прошлого сезона, укрепляет наш командный дух и менталитет», — сказал голкипер Аарон Рамсдейл после победы в северолондонском дерби над «шпорами». «Этот победный менталитет привнесли не только ребята. У всех нас внутри горит огонь из-за того, что произошло в конце прошлого сезона».

Артета усердно работал с лета, чтобы вселить новую веру в свою команду. Он не хочет, чтобы его игроки забыли о том, что они чувствовали после тех дорого стоивших поражений в конце прошлого сезона.

Календарь и таблица АПЛ

Он хочет, чтобы они запомнили это чувство, чтобы они сделали все, чтобы им никогда не пришлось пережить это снова. И нет никаких сомнений в том, что «Арсенал» выглядит совершенно иначе, чем тот, который споткнулся о последнее препятствие несколько месяцев назад.

Фанбаза

Нет лучшего индикатора вновь обретенного единства в «Арсенале» сейчас, чем уровень поддержки, которую они получают от болельщиков. Болельщики стоят горой за свою команду, и они показывают это дома и на выезде.

Артета снова и снова говорил о том, насколько важны болельщики, и все игроки тоже это отметили. Связь между фанатами и командой была потеряна за годы до прибытия Артеты, и именно поэтому он был так полон решимости попытаться восстановить эти отношения.

Он определенно добился этого, что, по его словам, является одним из его самых больших достижений с момента его назначения.

Всякий раз, когда «Арсенал» сейчас пропускает гол или совершает ошибку, болельщики сразу же подбадривают их, как, например, когда они поднимались, чтобы аплодировать и поддержать Уильяма Салиба после его автогола в матче против «Лестера». Это имеет огромное значение.

Ментальные монстры

Одна из самых примечательных вещей с начала сезона «Арсенала» — это то, как они реагировали на невзгоды.

Когда они пропускали голы, они тут же отыгрывались и вскоре забивали сами. Они сделали это против «Лестера», «Астон Виллы», «Фулхэма» и «Ливерпуля».

И то, как они отреагировали на единственное поражение в этом сезоне от «Манчестер Юнайтед», было не менее впечатляющим.

Они легко могли опустить голову после поражения на «Олд Траффорд», но вместо этого одержали семь побед подряд во всех турнирах.

Все футбольные трансферы

В последние годы «Арсенал» неизменно рассматривается как команда со слабым менталитетом. На этот раз, похоже, это не так.