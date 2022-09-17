Оказалось не так, как казалось. ЦСКА оступился в матче с «Торпедо»

В матче 10 тура РПЛ «Торпедо» на своем поле победил ЦСКА со счетом 1:0 и одержал первую победу в сезоне. О том, как отреагировала пресса, в нашем обзоре.

Игра первым номером не принесла результат

Обозреватель «Чемпионата» Михаил Рождественский уделил внимание ходу поединка и травме Игоря Дивеева.

«РПЛ удивляет! Казалось, что с результатом матча 10-го тура между "Торпедо" и ЦСКА всё будет предельно ясно. Но игра подготовила для нас сюрприз.

ЦСКА играл первым номером, хотя другого было странно ожидать. "Торпедо" же положилось на контратаки. К голу ближе была команда Владимира Федотова, А забило в итоге "Торпедо"! Гол "Торпедо" увеселил игру. ЦСКА активизировался, и наконец пошли моменты. Особенно активен был Мойзес.

Во втором тайме ЦСКА продолжил давить, но поначалу делать это было трудно — "Торпедо" максимально уплотнилось в обороне. И всё же класс начал сказываться. ЦСКА чуть не поплатился за сверхатакующий футбол. Федотов бросал в атаку все свои ресурсы. Сначала на поле вышел Адольфо Гайч, а следом должен был появиться Антон Заболотный. Так и произошло, но убирать пришлось Дивеева. Защитник неудачно приземлился и сразу дал понять, что всё серьёзно. Слёзы, замена, уход в раздевалку при помощи медиков. И это перед матчем сборной России!

Финальный навал ЦСКА так ни к чему и не привёл. У "Торпедо" геройствовали практически все, особенно Илья Кутепов и Артём Самсонов. Сенсация тура в РПЛ!

Уже и не скажешь, кому эти три очка были нужнее. ЦСКА теперь рискует выпасть из топ-3, а "Торпедо" по-прежнему находится в ужасном положении. Может, победа над фаворитом придаст сил и поможет спастись от вылета?».

Неприятная травма Дивеева

На сайте Sports.Ru уделили внимание травме Игоря Дивеева и что она будет означать для сборной России.

«Для Дивеева вообще день сложился ужасно — именно он пригнул голову, когда забивал Шапич, поймал желтую за споры с судьей и на 84-й еще получил серьезную травму, неудачно приземлившись после борьбы за верховой мяч.

А ведь главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов еще перед игрой предупреждал, что у Дивеева повреждение: "Травмированных и больных футболистов у нас нет, но вчера у Игоря Дивеева возникли небольшие проблемы, которые не помешают ему принять участие в игре [с 'Торпедо']. После матча будет организовано дополнительное обследование, по результатам которого будет понятно, насколько серьезна проблема и сможет ли он помочь сборной России в матче с Киргизией".

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Результат неожиданный, ведь команды находятся на противоположных концах таблицы: армейцы — вторые, автозаводцы — перед этой игрой шли последними с одним очком и разницей мячей "-17". ЦСКА же прервал 6-матчевую беспроигрышную серию (4 в РПЛ). Команда на три очка отстает от лидирующего "Зенита", но петербуржцы сегодня могут оторваться еще. По итогам тура команду Федотова могут подвинуть и со второй строчки — "Ростов" пока отстает на один бал, а "Краснодар" — на три».

Что не так с ЦСКА?

Марк Бессонов, представитель СЭ, считает, что ЦСКА не хватает реализацией преимущества и стабильностью.

«Не сказать, что у москвичей ужасный состав — есть как опытные ветераны типа Рязанцева, Лебеденко, Ле Таллека, Смольникова и даже Кутепова, так и интересный набор футболистов с Балкан. Но до этого дня в РПЛ у "Торпедо" не получалось вообще ничего. Вряд ли можно было что-то ожидать от игры с ЦСКА, одной из сильнейших команд чемпионата. Казалось, что матч в "Лужниках" окажется проходным.

Но в первом тайме все пошло по непредсказуемому сценарию. "Торпедо" неожиданно забрало мяч и уверенно контролировало его первые 15 минут. Создавать остроту у ворот Акинфеева не получалось, но и кутить в своей штрафной торпедовцы сопернику не позволяли. Правда, непонятно, как бы все сложилось, если бы на 10-й минуте после ошибки Бабурина на выходе Зайнутдинов попал бы в створ с двух метров. Как тут можно было промахнуться, наверняка не ответит даже он сам.

Подача, ошибка Дивеева и новичка Виллиана Роши, и защитник "Торпедо" Шапич без сопротивления вносит мяч в ворота.

Во втором тайме ЦСКА ощутимо прибавил в прессинге — "Торпедо" почти не выпускали с его половины поля. Но автозаводцы построили два насыщенных оборонительных эшелона и не оставляли пространства.

"Торпедо" дотерпел и одержал первую победу в сезоне благодаря невероятной самоотдаче и дисциплине в обороне. Кажется, это именно то, чего так не хватало команде в эти первые после возвращения в РПЛ месяцы.

Но этот матч подвесил в воздухе жирнейший вопрос — а что же не так с ЦСКА? Можно списать все на стечение обстоятельств и невезение, но, кажется, все не так просто. Во-первых, линия атаки армейцев пока слишком нестабильна. В предыдущем туре красно-синие разнесли "Краснодар", но в играх с "Крыльями" и "Ростовом" сподобились всего на один мяч, хотя в обеих наигрывали минимум на 1,5 xG. Да и 0 голов при 23 ударах в матче с "Торпедо" намекает на очевидные проблемы с реализацией преимущества.

Первый тайм был равным. У обеих команд были моменты. Была поставлена задача не проигрывать единоборства, страховать друг друга, важно было поймать кураж. Отсюда и результат. Главный тренер «Торпедо» Николай Савичев

Второй момент, который остро бросился в глаза в игре с "Торпедо", — слабая игра связки центральных полузащитников. Виктор Мендес дает классный объем черновой работы, но ему явно не хватает креатива у чужих ворот. Саша Зделар и вовсе пока производит неоднозначное впечатление — слабо влияет на построение атак и не особо эффективен в борьбе. В первом тайме ЦСКА обязан был лучше контролировать мяч и владеть инициативой, но, кажется, во многом из-за проблем в центре полузащиты красно-синие вынуждены рассчитывать лишь на проходы Карраскаля и включения по флангам Мойзеса и Гайича.

ЦСКА еще есть над чем работать, особенно прибавлять в стабильности. Ну а "Торпедо" можно только поздравить. Первая победа в РПЛ за семь лет — это событие».

Проблемы с составом

Автор Вадим Багров с сайта Soccer.Ru детально прошелся по проблемам команды Владимира Федотова.

«Федотова некоторые аналитики хвалили после первых туров, что его ЦСКА срывал чужие атаки мелким фолом в середине поля. Но это не самая классная тактика для лидера. Особенно если повторяешь за "Локомотивом". ЦСКА слишком часто ходил по грани карточек, но не получал их. В результате они встретили самую жесткую команду РПЛ — "Торпедо" крушил всех, процент грубых фолов у них высоченный, и "армейцы", которые притворялись тафгаями, погорели против реальных бойцов. Зделар, Мендес и Мухин не умеют играть, как Вернблум. А вот Виллиан — умеет. Сегодня бразилец не только упустил автор гола, коллегу из защиты, но и мог заработать красную карточку за размахивание локтями.

Плохо говорили, плохо достучались. А на ком еще может быть ответственность? 100 процентов на мне. Со своей стороны будем искать другие ходы и психологические методы. Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов

Вроде все как всегда, то же небо — опять голубое. Ну, или красно-синее вечернее, не важно. Вот только не хватает многолетнего лидера на бровке. На флангах у Федотова могут классно играть средние футболисты, проверено не раз. Серб Гайич и бразилец Мойзес даже выше этой отметки. Но с крыльями у ЦСКА сейчас проблемы, как у гражданской авиации. И в этом случае нельзя временно спасаться "каннибализмом" деталей других самолетов. Марио Фернандес — футболист уровня Лиги чемпионов, такую потерю сложно не заметить. За годы в РПЛ прибавил в обороне, всегда был опасен в атаке, даже если отрезками его точные пасы не доходили до адресатов по вине форвардов ЦСКА. Но пауза в карьере, которую бразилец взял в этом году, привела в основу Гайича, который заметно слабее у чужих ворот. А Мойзес не идеал в защите, и на весь матч бразильца явно не хватает.

Гайч, Заболотный и Фукс не умеют ускорить игру. Щенников после серии травм тоже не готов впечатлять скоростью, поэтому в команде появился Мойзес. Нет у ЦСКА резервистов, которые легко сломают неудобного соперника. Отсюда мировая с "Пари НН", когда соперник нанес больше метких ударов по воротам армейцев. А еще выездные нули против "Ростова" — в том случае снова позволили соперникам тревожить Акинфеева чаще. В основе тоже хватает людей, которых не назвать молниеносными. Тот же новичок Виллиан хорош, когда дают много времени для первого паса, но у него, как и у Набабкина, есть ограничения по скорости. Состав у ЦСКА лучше, чем у многих, но до идеала далеко. Например, все три нападающих могут одновременно сыграть бледно. Класса для дежурных побед нет, нужно пахать.

В чемпионских составах ЦСКА всегда были "якоря" — люди, которыми швартовались к соперникам, забирали три очка, шли дальше, дарили Гинеру повод раскурить хорошую сигару. Теперь вредных привычек стало больше, а вот крутых лидеров — меньше. Медина и Карраскаль всегда выдавали яркие отрезки, но если бы скауты видели, что они развиваются от сезона к сезону и могут завтра повторить вчерашний фокус, то их бы никто в РПЛ не пустил. Капитализм — злой пес, он стережет выгоду. Так что наличие стабильного Акинфеева, приличного Дивеева, или старательного Зайнутдинова не отменит дефицит лидеров, которые на голову выше классом, чем любой соперник. И против "Зенита", и против "Торпедо" не хватило включений Медины, Карраскаля, или того же Облякова — "десятке" нельзя вечно ходить в роли "джокера". Причем важно понимать, что о нестабильности Карраскаля или Медины говорили с первого дня, как и о нестабильности Языджи. Тут кого выбрали — то и получили. Игроки классные, но не для вечных побед».