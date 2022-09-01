РПЛ назвала претендентов на звание лучшего тренера в августе

Стали известны претенденты на звание лучшего тренера российской Премьер-лиги в августе.

На награду тренеру по итогам месяца претендуют Сергей Семак («Зенит»), Гильермо Абаскаль («Спартак»), Владимир Федотов (ЦСКА), Александр Сторожук («Краснодар») и Валерий Карпин («Ростов»).

В августе все команды провели по четыре матча. «Зенит» Семака набрал 10 очков и возглавляет таблицу РПЛ. «Спартак» при Абаскале набрал девять очков и занимает второе место. ЦСКА Федотова набрал семь очков, «Краснодар» Сторожука — 10 очков, а «Ростов» Карпина восемь.

В сезоне-2022/23 в голосовании участвуют болельщики, эксперты лиги и канала «Матч Премьер».