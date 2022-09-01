ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль»Драма на «Энфилде». «Ливерпуль» разбил сердце «Ньюкасла», вырвав победу на 98-й минуте
  • 14:44
    • РПЛ назвала претендентов на звание лучшего тренера в августе
  • 14:36
    • «Лейпциг» продлил контракт с Гвардиолом, которого хотел подписать «Челси»
  • 13:59
    • СМИ: Захарян все-таки перейдет в «Челси»
  • 12:29
    • Стало известно, кто будет судить матч «Спартак» — «Зенит» в 8-м туре РПЛ
  • 12:20
    • «Ман Сити» объявил о переходе защитника «Боруссии» Аканжи
    Все новости спорта

    РПЛ назвала претендентов на звание лучшего тренера в августе

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Зенит Спартак ЦСКА Краснодар Ростов РПЛ Футбол России
    Стали известны претенденты на звание лучшего тренера российской Премьер-лиги в августе.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    На награду тренеру по итогам месяца претендуют Сергей Семак («Зенит»), Гильермо Абаскаль («Спартак»), Владимир Федотов (ЦСКА), Александр Сторожук («Краснодар») и Валерий Карпин («Ростов»).

    В августе все команды провели по четыре матча. «Зенит» Семака набрал 10 очков и возглавляет таблицу РПЛ. «Спартак» при Абаскале набрал девять очков и занимает второе место. ЦСКА Федотова набрал семь очков, «Краснодар» Сторожука — 10 очков, а «Ростов» Карпина восемь.

  • РПЛ: Итоги 7-го тура
  • «Зенит» и «Спартак» закрепились в лидерах российской Премьер-лиги. Впереди битва двух столиц
  • 29/08/2022

    • В сезоне-2022/23 в голосовании участвуют болельщики, эксперты лиги и канала «Матч Премьер».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сумеет ли «Лестер» оттолкнуться от дна в матче с «МЮ»?
  • «Лестер» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Как прошлогодние финалисты Кубка Гагарина ворвутся в сезон?
  • ЦСКА — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • Тотал меньше в Бергамо?
  • «Аталанта» — «Торино». Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.40
  • Экспресс дня 1 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Лестер — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч ЦСКА — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Аталанта — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.44
  • Прогноз на матч Автомобилист — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Фоньини — Надаль
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •  2.44
  • Прогноз на матч Шаповалов — Карбальес-Баэна
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Хуркач — Ивашко
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  2.76
  • Прогноз на матч Потапова — Чжэн Циньвэнь
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры