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    Президент «Марселя»: Роналду нас не интересует

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    Президент «Марселя» Пабло Лонгория подтвердил, что его клуб не собирается подписывать нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    «Мир социальных сетей полон фальшивых новостей. Должен честно признаться, что Роналду нас не интересует.

    Это все равно, что сказать, что цель "Марселя" подписать Де Брюйне, Холанда...Мы должны сосредоточиться на чем-то реальном», — приводит слова Лонгории известный журналист Фабрицио Романо.

    Как известно, Роналду продолжает искать новую команду. Приоритетом для него по-прежнему остается переход в клуб, который будет выступать в групповом этапе Лиги чемпионов.

    Сообщалось, что на желание Роналду покинуть «МЮ» не повлияет даже переход бразильского полузащитника Каземиро, вместе с которым они играли за мадридский «Реал».

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    • Ранее интерес к Роналду проявляла дортмундская «Боруссия», но в немецком клубе все-таки решили не подписывать возрастного форварда.

    Единственным вариантом для Криштиану остается лиссабонский «Спортинг», за который он выступал в начале карьеры.

    Роналду ни разу не забил в трех первых турах нового чемпионата Англии. В матче против «Ливерпуля» (1:2) Криштиану появился на поле только на 86-й минуте.

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