От Роналду отказался еще один клуб, который будет играть в ЛЧ

Одним из таких вариантов, по данным некоторых французских СМИ, мог стать «Марсель». Но, как сообщает La Provence, эта информация не соответствует действительности.
«Марсель» никогда не изучал возможность подписания 37-летнего португальца.
Сообщалось, что на желание Роналду покинуть «МЮ» не повлияет даже переход бразильского полузащитника Каземиро, вместе с которым они играли за мадридский «Реал».
Ранее интерес к Роналду проявляла дортмундская «Боруссия», но в немецком клубе все-таки решили не подписывать возрастного форварда.
Единственным вариантом для Криштиану остается лиссабонский «Спортинг», за который он выступал в начале карьеры.
Роналду ни разу не забил в трех первых турах нового чемпионата Англии. В матче против «Ливерпуля» (1:2) Криштиану появился на поле только на 86-й минуте.