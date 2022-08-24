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    От Роналду отказался еще один клуб, который будет играть в ЛЧ

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    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду продолжает искать новую команду. Приоритетом для него по-прежнему остается переход в клуб, который будет выступать в групповом этапе Лиги чемпионов.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    Одним из таких вариантов, по данным некоторых французских СМИ, мог стать «Марсель». Но, как сообщает La Provence, эта информация не соответствует действительности.

    «Марсель» никогда не изучал возможность подписания 37-летнего португальца.

    Сообщалось, что на желание Роналду покинуть «МЮ» не повлияет даже переход бразильского полузащитника Каземиро, вместе с которым они играли за мадридский «Реал».

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    • Ранее интерес к Роналду проявляла дортмундская «Боруссия», но в немецком клубе все-таки решили не подписывать возрастного форварда.

    Единственным вариантом для Криштиану остается лиссабонский «Спортинг», за который он выступал в начале карьеры.

    Роналду ни разу не забил в трех первых турах нового чемпионата Англии. В матче против «Ливерпуля» (1:2) Криштиану появился на поле только на 86-й минуте.

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