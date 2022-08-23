Роналду надеется уйти из «МЮ» до конца августа

уверен, что покинетдо закрытия трансферного окна, сообщает The Telegraph.

На желание Роналду не повлияет даже переход в «МЮ» бразильского полузащитника Каземиро, вместе с которым они играли за мадридский «Реал».

Ранее сообщалось, что Криштиану намерен продолжить карьеру в команде, которая будет играть в Лиге чемпионов. «МЮ», как известно, по итогам прошлого сезона вышел в Лигу Европы.

Интерес к Роналду проявляла дортмундская «Боруссия», но в немецком клубе все-таки решили не подписывать возрастного форварда.

Единственным вариантом для 37-летнего португальца остается лиссабонский «Спортинг», за который он выступал в начале карьеры.

Роналду ни разу не забил в трех первых турах нового чемпионата Англии. В матче против «Ливерпуля» (1:2) Криштиану появился на поле только на 86-й минуте.