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    Роналду надеется уйти из «МЮ» до конца августа

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    Криштиану Роналду уверен, что покинет «Манчестер Юнайтед» до закрытия трансферного окна, сообщает The Telegraph.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    На желание Роналду не повлияет даже переход в «МЮ» бразильского полузащитника Каземиро, вместе с которым они играли за мадридский «Реал».

    Ранее сообщалось, что Криштиану намерен продолжить карьеру в команде, которая будет играть в Лиге чемпионов. «МЮ», как известно, по итогам прошлого сезона вышел в Лигу Европы.

    Интерес к Роналду проявляла дортмундская «Боруссия», но в немецком клубе все-таки решили не подписывать возрастного форварда.

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    • Единственным вариантом для 37-летнего португальца остается лиссабонский «Спортинг», за который он выступал в начале карьеры.

    Роналду ни разу не забил в трех первых турах нового чемпионата Англии. В матче против «Ливерпуля» (1:2) Криштиану появился на поле только на 86-й минуте.

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