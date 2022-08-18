«Боруссия» не подпишет Роналду, несмотря на его желание перебраться в Дортмунд

Вингерне перейдет в дортмундскую

Ранее CBS Sports Golazo сообщал, что португалец интересен немецкому клубу и агент футболиста Жорже Мендеш ведет работу с целью организовать предложение на предмет трансфера.

Отмечалось, что «Боруссия» — единственный клуб, куда игрок «МЮ» мог бы перейти. Остальные команды отказались от его покупки.

Также сообщалось, что в английском клубе растет уверенность в том, что лучшее решение в сложившейся ситуации — позволить Криштиану, который по-прежнему намерен играть в Лиге чемпионов, покинуть команду.

Как пишет Bild, сам Роналду также очень хотел бы перейти в «Боруссию», однако дортмундский клуб не собирается подписывать Криштиану.

«Боруссия» считает 37-летнего португальца слишком возрастным игроком. Кроме того, зарплата Роналду в «МЮ» более чем в два раза превышает оклады самых высокооплачиваемых футболистов «Дортмунда».

В 2 матчах этого сезона АПЛ Криштиану Роналду не отличился результативными действиями.