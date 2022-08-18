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    «Боруссия» не подпишет Роналду, несмотря на его желание перебраться в Дортмунд

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    Вингер «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не перейдет в дортмундскую «Боруссию».

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    Ранее CBS Sports Golazo сообщал, что португалец интересен немецкому клубу и агент футболиста Жорже Мендеш ведет работу с целью организовать предложение на предмет трансфера.

    Отмечалось, что «Боруссия» — единственный клуб, куда игрок «МЮ» мог бы перейти. Остальные команды отказались от его покупки.

    Также сообщалось, что в английском клубе растет уверенность в том, что лучшее решение в сложившейся ситуации — позволить Криштиану, который по-прежнему намерен играть в Лиге чемпионов, покинуть команду.

    Как пишет Bild, сам Роналду также очень хотел бы перейти в «Боруссию», однако дортмундский клуб не собирается подписывать Криштиану.

    «Боруссия» считает 37-летнего португальца слишком возрастным игроком. Кроме того, зарплата Роналду в «МЮ» более чем в два раза превышает оклады самых высокооплачиваемых футболистов «Дортмунда».

    В 2 матчах этого сезона АПЛ Криштиану Роналду не отличился результативными действиями.

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