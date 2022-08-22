Лиссабонский «Спортинг» сделал предложение Криштиану Роналду

Криштиану Роналду Фото: globallookpress.com
Однако, по информации источника, у португальского клуба нет денег на выкуп контракта нападающего «Манчестер Юнайтед», чьё соглашение с английской командой истекает в конце сезона.
Ранее сообщалось, что Криштиану планирует уйти из «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно, однако переход хавбека «Реала» Каземиро может поменять решение португальского футболиста.
В 31 матче за «Спортинг» Роналду забил пять голов и отдал шесть результативных передач. Позднее он перешёл в «Манчестер Юнайтед», а также выступал за мадридский «Реал» и «Ювентус».