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    Лиссабонский «Спортинг» сделал предложение Криштиану Роналду

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    Лиссабонский «Спортинг» активизировал усилия по трансферу форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и сделал предложение 37-летнему футболисту. Об этом сообщает Daily Mail.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    Однако, по информации источника, у португальского клуба нет денег на выкуп контракта нападающего «Манчестер Юнайтед», чьё соглашение с английской командой истекает в конце сезона.

    Ранее сообщалось, что Криштиану планирует уйти из «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно, однако переход хавбека «Реала» Каземиро может поменять решение португальского футболиста.

    В 31 матче за «Спортинг» Роналду забил пять голов и отдал шесть результативных передач. Позднее он перешёл в «Манчестер Юнайтед», а также выступал за мадридский «Реал» и «Ювентус».

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