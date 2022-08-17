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    В «Сочи» рассказали, почему не отпустили Нобоа в ЦСКА

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    Главный тренер «Сочи» Вадим Гаранин высказался по поводу ситуации с полузащитником Кристианом Нобоа.

    Кристиан Нобоа
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    Кристиан Нобоа

    Ранее Нобоа заявил, что хотел бы покинуть «Сочи» и перейти в «Зенит» или ЦСКА.

    «Я не считаю, что Нобоа повел себя непрофессионально. Если ему задали вопрос про предложения и он честно ответил — в этом нет ничего зазорного. Какой Кристиан футболист, вы видите в последних матчах, в которых он играет с первой до последней минуты.

    Да, нужно было время, чтобы мы увидели того самого Нобоа, которого вы видите в последних матчах. Кристиан — лидер, яркий футболист, и даже не хочется говорить про его возраст — он живее многих молодых ребят, которые играют в "Сочи".

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    • Я знал, что у него есть предложения, но он нам очень нужен. Это так не работает — захотел уйти и ушел. Есть много моментов: надобность игрока, финансовая составляющая.

    Игра с Нобоа — прекрасная школа для молодых ребят. Когда к нам пришел Кирилл Кравцов из "Зенита", то мы спросили его: "Понимаешь, что у нас в опорной зоне играет лучший футболист чемпионата?" Кирилл сказал, что, даже если будет сидеть на скамейке, опыт работы с таким профессионалом для него — огромный. Когда так говорит футболист из "Зенита" — это очень показательно», — приводит слова Гаранина «Чемпионат».

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