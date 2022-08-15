Нобоа рассказал о желании покинуть «Сочи»

Полузащитник «Сочи»после матча со «Спартаком» (0:3) подтвердил, что может покинуть команду как свободный агент.

«Мы разговаривали Борисом Ротенбергом (владелец "Сочи" — прим.), но он только сказал, что мне надо играть. Он так решил. И всё.

Нормально поговорил, как игрок — что есть варианты и возможности. И он сказал: "Нет, ничего". Он сказал, что для меня нет возможности уйти. И всё. Он сказал: "Надо многое решить". Есть время, ничего.

Есть много разговоров. Я играю за "Сочи". Не получится [уйти] и — всё», — сказал эквадорец, слова которого приводит «Матч ТВ».

Нобоа также подтвердил, что может покинуть «Сочи» в том случае, если договорится с клубом о расторжении контракта. При этом 37-летний футболист отметил, что пока ему не удается найти возможность сменить команду.

Ранее сообщалось, что в случае ухода из «Сочи» Нобоа может перейти в ЦСКА.