ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юлиан НагельсманнЛето коррекции. Мюнхенская «Бавария» провела работу над ошибками
    Все новости спорта

    ЦСКА готов подписать Нобоа

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ ЦСКА Сочи РПЛ Футбол России Трансферы
    ЦСКА готов рассмотреть возможность подписания полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа, сообщает «Матч ТВ».

    Кристиан Нобоа
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кристиан Нобоа

    При этом, по данным источника, переход 37-летнего эквадорца в московский клуб возможен при условии личной договоренности футболиста с руководством «Сочи» о прекращении трудовых отношений.

    Отмечается, что у руководства южан есть принципиальное согласие с тренером Владимиром Федотовым о том, что к нему в ЦСКА не будут переходить игроки «Сочи».

    Если Нобоа расторгнет контракт с сочинцами, армейцы могут сделать предложение хавбеку, находящемуся уже в статусе свободного агента. Контракт Нобоа с «Сочи» действует до лета 2023 года.

  • Гендиректор «Сочи» о словах Нобоа: Для того, чтобы продлевать контракт с футболистом, ему надо играть
  • Читайте по теме

    • Ранее Нобоа скептически отреагировал на предположение о том, что «Сочи» подпишет с ним новый контракт. В первых двух турах нового сезона РПЛ он провел в общей сложности 32 минуты.

    Напомним, Нобоа был признан лучшим игроком прошлого чемпионата России по версии РФС. В 29-ти матчах он забил десять мячей и сделал девять результативных передач.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Шериф» вырвет путёвку в 3-й раунд?
  • «Шериф» — «Марибор». Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
  • Помешают ли шведки Англии выйти в финал домашнего Евро?
  • Англия — Швеция. Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
  • «Аякс» начинает и выигрывает?!
  • «Аякс» — «Шахтер» Донецк. Прогноз и ставки
  • 2.42
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.28
  • Экспресс дня 26 июля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Шериф — Марибор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Англия — Швеция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.42
  • Прогноз на матч Аякс — Шахтер Донецк
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бенфика — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Слован Братислава — Ференцварош
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Фенербахче — Динамо Киев
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч РБ Зальцбург — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.54
  • Прогноз на матч Цюрих — Карабах
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры