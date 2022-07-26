ЦСКА готов подписать Нобоа

готов рассмотреть возможность подписания полузащитника «Сочи» сообщает «Матч ТВ».

При этом, по данным источника, переход 37-летнего эквадорца в московский клуб возможен при условии личной договоренности футболиста с руководством «Сочи» о прекращении трудовых отношений.

Отмечается, что у руководства южан есть принципиальное согласие с тренером Владимиром Федотовым о том, что к нему в ЦСКА не будут переходить игроки «Сочи».

Если Нобоа расторгнет контракт с сочинцами, армейцы могут сделать предложение хавбеку, находящемуся уже в статусе свободного агента. Контракт Нобоа с «Сочи» действует до лета 2023 года.

Ранее Нобоа скептически отреагировал на предположение о том, что «Сочи» подпишет с ним новый контракт. В первых двух турах нового сезона РПЛ он провел в общей сложности 32 минуты.

Напомним, Нобоа был признан лучшим игроком прошлого чемпионата России по версии РФС. В 29-ти матчах он забил десять мячей и сделал девять результативных передач.