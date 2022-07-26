Нобоа о новом контракте с «Сочи»: Зачем меня продлевать, если я не играю

Полузащитник «Сочи»высказался по поводу возможного подписания нового контракта с клубом.

«Начало сезона для себя оцениваю плохо. А как может быть иначе, я совсем не играю. По какой причине, не знаю, честно. Спросите у нашего главного тренера.

Думал ли я уже о продлении контракта с "Сочи"? Я не думаю, что у меня будет такая возможность. Зачем меня продлевать, если я не играю. Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова 37-летнего эквадорца «Спорт-Экспресс».

Нобоа в первых двух турах нового сезона РПЛ провел в общей сложности 32 минуты.

Напомним, Нобоа был признан лучшим игроком прошлого чемпионата России по версии РФС. В 29-ти матчах он забил десять мячей и сделал девять результативных передач.