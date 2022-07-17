Нобоа сказал, что Семак связывался с ним по поводу «Зенита»

Полузащитник «Сочи»прокомментировал слухи о своем возможном переходе в «Зенит».

«Кто связывался со мной из "Зенита"? Семак. Мы общаемся как друзья, просто общаемся. Он сказал, что видит мою игру и хочет, чтобы я присоединился к "Зениту". В этом ничего плохого нет, он просто говорил по-дружески.

Федотов не может переманивать игроков из "Сочи"? Я не знаю, это надо спросить у руководителей. У меня нет обиды на него, он профессионал. Он нас покинул? Почему? Каждый раз, когда я меняю клуб, я его предаю? Нет. У всех свои семьи. Кто-то получает хорошее предложение и соглашается на него, это нормально. Я был в отпуске, когда он уходил. Потом уже разговаривал с ним, пожелал удачи», — приводит слова Нобоа СЭ.