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    Нобоа сказал, что Семак связывался с ним по поводу «Зенита»

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    Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа прокомментировал слухи о своем возможном переходе в «Зенит».

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    «Кто связывался со мной из "Зенита"? Семак. Мы общаемся как друзья, просто общаемся. Он сказал, что видит мою игру и хочет, чтобы я присоединился к "Зениту". В этом ничего плохого нет, он просто говорил по-дружески.

    Федотов не может переманивать игроков из "Сочи"? Я не знаю, это надо спросить у руководителей. У меня нет обиды на него, он профессионал. Он нас покинул? Почему? Каждый раз, когда я меняю клуб, я его предаю? Нет. У всех свои семьи. Кто-то получает хорошее предложение и соглашается на него, это нормально. Я был в отпуске, когда он уходил. Потом уже разговаривал с ним, пожелал удачи», — приводит слова Нобоа СЭ.

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