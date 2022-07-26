Гендиректор «Сочи» о словах Нобоа: Для того, чтобы продлевать контракт с футболистом, ему надо играть

Генеральный директор футбольного клуба «Сочи»высказался по поводу возможного подписания нового контракта с полузащитником

Ранее Нобоа скептически отреагировал на предположение о том, что «Сочи» предложит ему новое соглашение.

«Что касается желания "Сочи" продлить контракт с Нобоа, то для того, чтобы продлевать контракт с футболистом, ему надо играть», — приводит слова Рубашко «Чемпионат».

Нобоа в первых двух турах нового сезона РПЛ провел в общей сложности 32 минуты.

Напомним, Нобоа был признан лучшим игроком прошлого чемпионата России по версии РФС. В 29-ти матчах он забил десять мячей и сделал девять результативных передач.