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    Гендиректор «Сочи» о словах Нобоа: Для того, чтобы продлевать контракт с футболистом, ему надо играть

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    Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко высказался по поводу возможного подписания нового контракта с полузащитником Кристианом Нобоа.

    Кристиан Нобоа
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    Кристиан Нобоа

    Ранее Нобоа скептически отреагировал на предположение о том, что «Сочи» предложит ему новое соглашение.

    «Что касается желания "Сочи" продлить контракт с Нобоа, то для того, чтобы продлевать контракт с футболистом, ему надо играть», — приводит слова Рубашко «Чемпионат».

    Нобоа в первых двух турах нового сезона РПЛ провел в общей сложности 32 минуты.

    Напомним, Нобоа был признан лучшим игроком прошлого чемпионата России по версии РФС. В 29-ти матчах он забил десять мячей и сделал девять результативных передач.

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