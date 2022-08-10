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    Набоа: Маловероятно, что «Сочи» будет бороться за чемпионство с «Зенитом» и «Спартаком»

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    Эквадорский полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа поделился мнением о перспективах своей команды в борьбе за чемпионство в РПЛ.

    Кристиан Нобоа
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    Кристиан Нобоа

    «Сочи» будут бороться с «Зенитом» и «Спартаком» за чемпионство в этом сезоне? Я думаю, что это маловероятно. Сезон только начался, прошло всего лишь четыре тура. Пока очень рано говорить, кто является фаворитом на чемпионский титул.

    Мы будем делать все возможное, чтобы побеждать как можно чаще. Осенью, после 8-10 туров, будет видно, кто хорош, а кто слаб«, — сказал Нобоа "СЭ".

    За три года в "Сочи" и 79 матчей Нобоа забил 29 голов и отдал 21 ассист. Его контракт с российским клубом истекает летом 2023 года.

    Сочинский клуб занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков. В следующем туре "Сочи" в гостях сыграет с московским "Спартаком" 14 августа.

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