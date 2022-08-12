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    Уругваец Соса, которого хотел купить ЦСКА, перейдет в клуб Серии А

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    Защитник уругвайского «Насьоналя» Хоакин Соса продолжит карьеру в чемпионате Италии.

    Хоакин Соса
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    Хоакин Соса

    В ближайшие дни Соса подпишет контракт с «Болоньей», сообщает известный журналист Николо Скира.

    Ранее 20-летний Соса был близок к переходу в ЦСКА. Переговоры по трансферу зашли в тупик из-за сложностей с оплатой трансфера в связи с наложенными санкциями.

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    • В этом сезоне Соса выступает на правах аренды за «Ливерпуль» из Монтевидео. В 19-ти матчах он отметился одной результативной передачей. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего футболиста в 500 тысяч евро.

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