Уругваец Соса, которого хотел купить ЦСКА, перейдет в клуб Серии А

Защитник уругвайского «Насьоналя»продолжит карьеру в чемпионате Италии.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Хоакин Соса Фото: infonacional.uy

В ближайшие дни Соса подпишет контракт с «Болоньей», сообщает известный журналист Николо Скира.

Ранее 20-летний Соса был близок к переходу в ЦСКА. Переговоры по трансферу зашли в тупик из-за сложностей с оплатой трансфера в связи с наложенными санкциями.

В этом сезоне Соса выступает на правах аренды за «Ливерпуль» из Монтевидео. В 19-ти матчах он отметился одной результативной передачей. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего футболиста в 500 тысяч евро.