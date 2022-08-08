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    СМИ: Переговоры по переходу Сосы в ЦСКА зашли в тупик

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    Московский ЦСКА, скорее всего, не купит защитника уругвайского «Насьоналя» Хоакина Сосу.

    Хоакин Соса
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    Хоакин Соса

    Как сообщает Sport24, переговоры по переходу Сосы зашли в тупик из-за сложностей с оплатой трансфера в связи с наложенными санкциями.

    «Клубы уже полностью договорились, сделка была согласована, но случилась ситуация, при которой оплатить трансфер оказалось очень сложно», — сказал источник издания.

    В этом сезоне Соса выступает на правах аренды за «Ливерпуль» из Монтевидео. В 19-ти матчах он отметился одной результативной передачей. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего футболиста в 500 тысяч евро.

    Напомним, в конце июля ЦСКА подписал Сашу Зделара из белградского «Партизана» и чилийца Виктора Мендеса.

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